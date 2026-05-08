Bloomberg: România riscă să devină imposibil de guvernat după noua criză politică

"Devine România imposibil de guvernat?", întreabă Bloomberg într-o analiză despre situaţia politică din Europa Centrală şi de Est. Criza politică de la București i-a determinat pe investitori să își piardă încrederea în stabilitatea țării. Din această cauză, leul s-a depreciat și a ajuns la un minim istoric față de euro, aminteşte sursa citată.

România părea că începe, în sfârșit, să treacă peste lunile de dramă politică. Noul președinte învestise anul trecut un nou cabinet condus de un nou prim-ministru, cu un nou mandat pentru a repara finanțele țării și pentru a recâștiga încrederea investitorilor. Însă a izbucnit o nouă criză, care a speriat piețele financiare și pentru care nu există un plan clar de ieșire, explică Bloomberg. Cei care urmăresc politica din regiune au impresia în ultima perioadă că imediat ce o țară începe să se stabilizeze, alta o ia în direcția opusă.

Guvernul de la București s-a prăbușit în această săptămână după ce a fost adoptată o moţiune de cenzură iniţiată de cel mai mare partid din Parlament, Social-Democrații. Acest lucru a pus presiune pe regimul valutar al ţării, care încearcă să mențină cursul euro-leu relativ stabil, iar banca centrală a permis leului să atingă noi minime istorice, aminteşte sursa citată.

Crizele politice acute sunt frecvente în Europa. Însă cea din România pare cronică. Durata medie a mandatului unui prim-ministru în ultimele trei decenii este de puţin peste un an. Căderea guvernului Bolojan vine la doar 10 luni după ce formase o alianță de patru partide pentru a ține piept extremei drepte aflate pe val şi învinsă la limită în mai multe scrutinuri, inclusiv alegerile prezidențiale de la finalul lui 2024, anulate de Curtea Constituțională.

Articolul continuă după reclamă

Însă, în cea mai recentă răsturnare de situație, Social-Democrații au reușit să răstoarne guvernul Bolojan cu ajutorul AUR, un partid de extremă dreapta despre care au spus că nu vor forma niciodată un guvern împreună.

Acum nu mai este clar cine poate conduce țara și cine poate impune deciziile dificile necesare pentru reducerea deficitului bugetar, cel mai mare din Uniunea Europeană. Social-Democrații au sugerat deja că blocajul politic ar putea continua o perioadă. Acțiunile și obligațiunile României au crescut în tandem cu cele din alte piețe emergente, însă evoluția leului arată mai clar adevărata stare de spirit a investitorilor.

Georgiana Dulgheru Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰