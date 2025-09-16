Video Scandal la dezbaterea legii pensiilor private în Parlament. Propunerile de modificare
Controversata lege a pensiilor private, care limitează retragerea banilor din Piloanele 2 şi 3, a fost dezbătută cu scandal marţi în Parlament. Experţii şi senatorii vin cu propuneri de modificare: să poată fi retraşi toţi banii din cont în situaţii excepţionale, iar comisioanele furnizorilor de plată să fie mai mici.
Discuţiile s-au aprins rapid în Parlament. Limitarea la 30% a retragerii banilor din fondurile private de pensii a creat tensiuni în Comisia de Buget din Senat.
Proiectul adoptat de Guvern prevede că românii cu economii sub 15.372 de lei își pot retrage banii integral sau eșalonat pe parcursul unui an. Cei care au sume mai mari primesc 30% imediat, iar restul în 8 ani, prin tranșe lunare de 1.281 de lei. Experții propun, însă, ca perioada de plată să fie de minimum 5 ani, beneficiarii să poată decide valoarea pensiei, iar câștigurile din investiții să fie incluse în plățile lunare, astfel încât pensia să crească în timp
Parlamentarii vor ca pacienţii oncologici să poată încasa toată suma deodată la pensionare.
Pe de altă parte, reprezentanţii ASF susţin că este nevoie de o analiză.
În plus, comisionul pentru furnizorii de plată ar trebui să fie mai mic, cred experţii: între 0,01% și 0,03%, şi nu 0,05% cât este în proiectul iniţial.
Legea pensiilor private va fi adoptată de Parlament în octombrie.
