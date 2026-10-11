Scandalul achizițiilor de la ANM. După parfumuri și lenjerie intimă, Buzoianu anunţă noi nereguli

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a adus duminică noi acuzații conducerii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), declarând că raportul Corpului de Control de la minister a scos la iveală achiziții ilegale în valoare de milioane de lei.

"Achiziții directe peste achiziții directe, cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani de zile, făcute cu încălcarea legislației, la ANM. Plata unor parfumuri de pe cardurile oficiale ale ANM nu a fost singurul lucru descoperit de Corpul de Control", a transmis Diana Buzoianu, duminică, pe Facebook.

Tonere şi mobilă de sute de mii de lei

Ministra interimară acuză că la ANM, pentru tonere au fost alocați peste 400.000 de lei în 2023, 710.000 de lei în 2024 și 570.000 de lei în 2025, deși limita legală pentru achizițiile directe este de 270.000 de lei.

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Administrația a mai acordat, în 2023, contracte de 850.000 de lei pentru laptopuri. De asemenea, în 2024, au fost atribuite contracte de 1.5 milioane de lei pentru mobilier.

Ministra a numit și firmele care a obținut aceste contracte, declarând: "Ne-am uitat și la ce firme au fost permanent câștigătoare pe aproape toate tipurile de categorii de produse verificate. 2 firme: Euroserv Copy Consult SRL și Euro Data Concept SRL. Îi invit pe cei curioși să vadă ce procent din cifra de afaceri a acestor 2 firme este reprezentat de contractele directe de la ANM. Și câți angajați au".

Buzoianu cere demisia conducerii ANM

Diana Buzoianu a cerut din nou demisia conducerii ANM. "Sunt curioasă să văd cum vor justifica influencerii PSD și azi de ce directoarea ANM trebuie să rămână în funcție când, în mod evident, legea a fost opțională de aplicat la ANM în ultimii ani de zile sub conducerea doamnei Mateescu".

Tensiunile dintre Ministerul Mediului și Administrația Națională de Meteorologie după ce ministra Mediului a anunțat primele rezultate ale controlului, care au arătat cumpărături de sute de mii de lei achitate din bani publici pentru haine de firmă, parfumuri, produse de machiaj și lenjerie intimă și gadgeturi.

Reacţia şefei ANM

În replică, directoarea ANM, Elena Mateescu, respinge acuzațiile privind implicarea sa în achizițiile controversate și susține că a sesizat organele competente după ce a aflat despre neregulile legate de folosirea cardurilor instituției.

"Față de mesajul transmis de Dna Ministru Diana Buzoianu din această dimineață, pus evident în cheie politică la final, se impun câteva precizări fără echivoc:

Directorul general nu a utilizat cardul institutional, acesta fiind declarat “inactiv de la emitere” aspect care a fost comunicat către Corpul de Control al MMAP prin adresa din data 18 August 2026; ⁠Directorul general nu a aprobat niciodată achiziții de tipul celor menționate ieri de domnia sa pe pagina personală de Facebook, nu în ultimul rând nu a aprobat niciodată achiziții în afara legii.

Directorul general a dispus misiune de audit public intern în momentul când a aflat de neregulile privind utilizarea cardurilor instituționale de către compartimentul responsabil, și ca urmare a depus încă din 12 august 2026 sesizarea organelor competente cu privire la eventuale fapte în afara legii. Solicitarea privind punerea la dispoziție a acestor documente s-a făcut în data de 6 August, iar în 12 August s-a depus în urma Raportului preliminar de audit intern sesizarea la SICE, Secția 2 Poliție din capitală.

În privința achizițiilor pentru laptopuri și calculatoare acestea au fost derulate de către serviciul de achiziții publice care stabilesc și monitorizeaza procedurile specifice. Cu siguranță sunt puse la dispoziția autorităților documentele care au stat la baza acestor proceduri.

Cu privire la achiziția de mobilier, ea a fost pentru dotarea unei întregi clădiri noi realizate pentru Centrul Agrometeorologic, desfășurată în condițiile legii, acolo unde deja își desfășoară activitatea colegi din ANM asigurând funcționarea pilot a activităților Centrului. Toate aspectele legale se verifică conform cadrului normativ și nu după interese conjuncturale.

Au fost dispuse misiuni de audit conform pregorativelor pe care le are directorul general, cu privire la toate achizițiile realizate de structura centrală. Pentru structurile din teritoriu privind activitatea de achiziții se va derula o misiune în următoarea perioadă. În plus, în această perioadă se verifică totodată, modul de corelare a activităților din proiectele naționale/europene cu pontajele și plățile aferente.

Îmi doresc să existe o comunicare firească și care să fie realizată instituțional tocmai pentru a evita distorsiunile și interpretările apărute în spațiul public și a clarifica toate elementele, acest dialog neavand loc până în prezent. In schimb aflăm direct din spațiul public despre “constatările” din acest document.

Îmi exprim convingerea ca, adevarul va fi relevat in cadrul procedurilor legale și se va arata faptul ca personal, ca director general, nu am nici o implicare directă in aspectele aruncate în spațiul public la adresa mea și a colegilor care își desfășoară activitatea în ANM, la acest moment fiind pusă o anatemă incorectă și nedreaptă asupra instituției și colegilor care lucrează în ANM.

Fiecare salariat in cadrul ANM are responsabilități proprii pentru îndeplinirea și respectarea cu responsabilitate a atribuțiilor fișei postului, iar eu ca Director general am îndatorirea și obligația de verificare pe care o exercit prin funcția de audit intern asupra operațiunilor, și ca urmare nici o neregulă care a fost constatata nu a fost ignorată, ci dimpotrivă am declanșat prin sesizări verificarea activităților și luarea de măsuri față de respectivele nereguli. Nimeni nu este mai presus de lege, nici angajații si nici managerii.

Reafirm faptul ca, ANM este o instituție de prestigiu și trebuie să rămână în afara oricăror lupte politice. În toată cariera mea de peste 35 de ani doar în ANM, am respectat legea și nu am făcut nimic care să afecteze imaginea mea profesională și a instituției. Se poate verifica din declarația de avere ce dețin, după mai mult de 35 de ani de activitate. Mi-am construit cariera prin muncă și dedicare în ani și timp pe care poate nu l-am alocat suficient familiei. Am crezut și cred în judecata corectă a societății si instituțiilor competente și nu în etichete aduse unei persoane sau întregi instituții. Am deschis drumul pentru zeci de proiecte naționale și europene și am contribuit împreună cu colegii mei la ceea ce reprezintă astăzi ANM la nivel național și internațional.

Până la campania începută în acest an împotriva mea cu scopul schimbării politice din funcție nimeni nu a pus la îndoială nivelul profesional și realizările ANM. Această campanie orchestrată și întreținută, chiar cu concursul unor colegi din interior, este nedreaptă și incorectă dpdv personal și instituțional. Reafirm încă o dată ca, am procedat întocmai atribuțiilor specifice și am încredere în instituțiile competente ale statului pentru soluționarea acestei situații și luarea măsurilor care se impun.

ANM și colegii nu merită o astfel de campanie negativă. Prin dialog și soluții pot fi identificate măsurile care se impun și de care nimeni nu poate fi absolvit", a transmis Elena Mateescu.