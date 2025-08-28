Ursula von der Leyen vine luni în România. Șefa CE se va întâlni la Constanța cu Nicușor Dan şi Ilie Bolojan

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua luni, 1 septembrie, o vizită în România, la Constanța, unde se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, informează Administrația Prezidențială.

”Luni, 1 septembrie, Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu Prim-ministrul Ilie Bolojan”, anunţă Administraţia Prezidenţială, potrivit Agerpres.

Discuțiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE - NATO, precum și pe aspecte legate de prevenirea, detectarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride, precizează sursa citată.

Începând de vineri, șefa Executivului comunitar va vizita Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România. Potrivit Reprezentanței Comisiei Europene în România, vizitele sale vor evidenția "sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus".

"Mâine, voi călători în cele 7 state membre care consolidează şi protejează frontierele noastre externe cu Rusia şi Belarus", a anunţat joi, pe X, preşedinta Comisiei Europene. "Doresc să exprim solidaritatea deplină a UE cu acestea. Şi să împărtăşesc progresele pe care le facem în construirea unei industrii europene de apărare puternice, în special prin SAFE", a adăugat şefa Comisiei Europene, referindu-se la noul program UE de împrumuturi, în valoare de 150 de miliarde de euro, pentru investiţii în domeniul apărării.

Şefa Comisie Europene, indignată de atacul cu rachete şi drone asupra Kievului

Anunţul preşedinţiei Comisiei Europene a venit după ce Kievul a fost, în noaptea de miercuri spre joi, ţinta celui mai amplu atac rusesc de la summitul Trump-Putin din Alaska, un atac în care a fost avariat şi sediul Delegaţiei UE din capitala ucraineană. Cel puţin 15 persoane, între care patru copii, au murit în urma acestor lovituri ruseşti de peste noapte, în care au fost folosite aproape 600 de drone şi 30 de rachete, potrivit armatei ucrainene. "Sunt indignată de atacul cu rachete şi drone asupra Kievului, care a ucis bărbaţi, femei şi copii. (...) Atacurile Rusiei asupra Kievului nu vor face decât să consolideze unitatea Europei şi rezistenţa Ucrainei", a spus Ursula von der Leyen. Ea a spus că din acest motiv, UE menţine presiunea asupra Rusiei prin sancţiuni, cerându-i Moscovei să se aşeze la masa negocierilor.

În România, președinta Comisiei Europene va discuta cu oficiali guvernamentali și ai Armatei despre cooperarea UE - NATO, precum și despre prevenirea, detectarea, descurajarea și apărarea împotriva amenințărilor maritime și hibride.

