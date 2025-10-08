Şeful ANRE: Iminenţa blackout-ului e ca venirea marţienilor

Şeful ANRE, George Niculescu, a declarat miercuri că amenințările cu un blackout iminent în România sunt nefondate și alarmiste, iar astfel de declarații pot genera panică inutilă în rândul populației. România are de negociat nişte lucruri cu Comisia Europeană şi aceste negocieri se fac pe documente, pe elemente concrete, asumate cu responsabilitate, nu pe declaraţii grave, mai transmite el. El a comparat iminenţa blackout-ului cu venirea marţienilor.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu, susţine că România are de negociat nişte lucruri cu Comisia Europeană şi aceste negocieri se fac pe documente, pe elemente concrete, asumate cu responsabilitate, nu pe declaraţii grave, precum cele despre iminenţa blackout-ului, care nu fac altceva decât să sperie oamenii. "Iminenţa blackout-ului nu poate fi tratată decât în glumă. Pentru că ea este neserioasă atunci când este anunţată fatalist, fără niciun fel de cifre în spate. Altfel, lucrurile sunt simple: România are de negociat nişte lucruri cu Comisia Europeană. Aceste negocieri se fac pe documente, pe elemente concrete, asumate cu responsabilitate, nu pe declaraţii grave. Spusele mele despre această "iminenţă" au fost mai directe pentru că înţeleg eventualele consecinţe ale unui blackout şi, oricât m-aş gândi, nu văd cum poate fi responsabil să sperii oamenii că vor rămâne în întuneric", a scris Niculescu pe pagina sa de Facebook.

El a explicat că blackout înseamnă o întrerupere de lungă durată, generalizată, a alimentării cu energie electrică, timp în care nimic nu funcţionează: nici metroul, nici internetul, nici televizorul, calculatorul şi, după ce se termină bateria, nici telefonul mobil, sau laptopul, nici pompa de la benzinărie, nici semaforul de pe stradă, nici semaforul feroviar, nici frigiderul de acasă, nici cel de la farmacie. De asemenea, se poate să fie probleme în alimentarea cu apă şi eliminarea apelor uzate. "Specialişti din mai multe ţări au făcut scenarii referitor la numărul de ore pe care oamenii îl pot petrece, fără incidente, în lipsa totală a energiei electrice, ca să afle care este pragul până la care societatea, aşa cum o ştim, se va cutremura. Asta pentru că blackout-ul nu este doar o lipsă de alimentare cu energie electrică, este un test despre cum vrem şi suntem dispuşi să respectăm împreună regulile până se aprinde din nou lumina, fără panică. Declaraţiile alarmante despre iminenţa blackout-ului nu fac decât să sperie oamenii. Imaginaţi-vă că mâine un preşedinte de bancă ar spune că banca sa va rămâne "iminent" fără numerar. Ce credeţi că se va întâmpla? Imaginaţi-vă că un lanţ de magazine ar anunţa că rămâne "iminent" fără un produs precum apa îmbuteliată. Ce credeţi că se va întâmpla? O să revin de fiecare dată când o să fie nevoie, cu tonul de care o să fie nevoie, ca să resping crearea de panică şi frică în societate", a punctat Niculescu.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat luna trecută că a comandat prin Transelectrica un studiu independent care a arătat că România, dacă ar închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, ar fi "cu adevărat" în risc de blackout.

În urmă cu două zile, preşedintele ANRE, George Niculescu, semnala, la o conferinţă pe teme de energie, că este nevoie de "puţină ordine" în comunicarea publică, în condiţiile în care mesajele din ultima perioadă sunt apocaliptice, anunţând blackout-uri iminente, facturi triplate şi cel mai mare preţ la energie electrică din lume.

"Cred că, în primul şi în primul rând, ca în orice gospodărie, trebuie să facem ordine în această comunicare publică. (...) Nu plătim cel mai mare preţ la energie electrică din lume, nici din Europa, nici din galaxie. Ca să fie foarte clar, nu cred că o să avem blackout iminent (pană de curent majoră, n.r.). Nu ştiu, iarăşi, ce înseamnă iminent, dacă vorbim de el şi-l poziţionăm în 2026, iminenţa asta cred că dispare... Marţienii pot şi ei veni într-un viitor apropiat. Nu ştiu cine o să fie primii, blackout-ul sau extratereştrii. (...) Este şi datoria unora dintre noi, din instituţii publice, poate şi din piaţă - să iasă şi să explice dacă, într-adevăr, în România este cel mai mare preţ la energie electrică din lume sau din Europa. Au furnizorii din România cel mai mare preţ la energie electrică pentru consumatorul casnic sau non-casnic din lume? A verificat cineva factura unui consumator casnic din Mexic, spre exemplu, sau din Chile, să vadă cât plăteşte? Putem să afirmăm lucrurile astea cu nonşalanţă fără să ni se întâmple nimic? Dacă vin şi spun eu că avem cel mai mic mic preţ la energie din lume, verifică cineva această afirmaţie?", a spus George Niculescu.

