Surse PSD: Scenariul unui nou guvern format rapid nu este realist

După adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului Bolojan, social-democraţii caută soluții. Surse din PSD susțin că scenariul unui nou guvern instalat rapid nu este realist și că va dura o perioadă până se vor găsi soluții.

Surse din PSD spun că toată lumea trebuie să lase ceva de la ea și că ar putea fi nevoie de o săptămână sau 10 zile, în speranța că lucrurile se vor detensiona. Social-democraţii au ţinut să îşi arate aprecierea pentru fostul ministru liberal al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestora, discuțiile de marți au fost marcate de tensiuni și emoții puternice, însă atmosfera ar urma să se calmeze în perioada următoare.

Varianta unui premier tehnocrat nu este văzută drept o soluție bună, însă nici nu este exclusă complet. Potrivit unor surse social-democrate, miercuri, de la ora 12:30, grupurile parlamentare reunite ale PSD vor avea o şedinţă cu conducerea partidului, iar de la ora 13:00 se va reuni online Biroul Politic Naţional.

Liberalii refuză guvernarea

Pe de altă parte, liberalii au stabilit ca nu vor mai guverna cu PSD, chiar dacă în partid există o tabără care susţine reconcilierea cu PSD şi refacerea Coaliţiei. Conducerea PNL, reunită marți seară în ședința Biroului Politic Național (BPN), a decis să respingă orice coaliție cu PSD și intrarea partidului în opoziție.

"Rezultatul moţiunii prin care s-a creat de facto o nouă majoritate parlamentară. PSD este responsabil pentru agravarea crizei politice care a culminat cu iniţierea şi votarea moţiunii de cenzură. Partidele care au creat criza politică au datoria să-şi asume consecinţele. PSD a acţionat pentru destrămarea coaliţiei de guvernare. În consecinţă, ar trebui ca PSD să-şi asume guvernarea, nu să fugă de răspundere aşa cum a făcut în ultimele luni. PSD nu mai este un partener credibil pentru PNL. PNL îşi menţine deciziile şi va rămâne în Opoziţie în acest context politic. PNL îşi reafirmă angajamentele pe care le va susţine şi în Opoziţie: jaloanele PNRR, programul SAFE, aderare la OECD", a declarat Ciprian Ciucu.

Nicuşor Dan vrea un guvern pro-european

De cealaltă parte, preşedintele Nicuşor Dan dă asigurări că noul Guvern, indiferent în ce formulă va fi, va fi unul pro-european. „Invit la calm. România este un stat stabil, instituţiile statului funcţionează şi România are o direcţie pe care şi-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcţiile mari ale României, pe direcţia pro-occidentală, pe aderarea la OCDE, pe execuţia bugetului pe 2026 şi pe ţintele de buget pe anii următori, există consens pe SAFE şi PNRR, există consens pe etapele următoare din aceste programe. 31 mai – încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai, ultimele ajustări pe PNRR, 31 august – finalizarea PNRR şi vă amintesc că săptămâna trecută, Parlamentul a votat investiţii de 9 miliarde în SAFE. Începem negocierile pentru formarea unui nou Guvern, voi începe cu consultări informale şi când se vor cristaliza opţiunile, vom face consultările formale. Înţeleg aşteptările românilor legate de funcţionarea statului, de viaţa de zi cu zi. O să le am, evident, în vedere, în discuţiile pe care le voi avea cu partidele”, a declarat Nicuşor Dan.

