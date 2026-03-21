Sondaj: 79% dintre respondenți cred că România merge în direcția greșită. 80% nu au încredere în Bolojan

Majoritatea românilor consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, arată un sondaj realizat recentde Avangarde. Jumătate dintre români spun că nu sunt mulţumiţi de premierulIlie Bolojan.

Conform sondajului Avangarde, 79% dintre respondenți cred că direcția în care se îndreaptă România este negativă, în timp ce doar 18% consideră că țara se află pe calea cea bună, iar 3% nu s-au pronunțat.

Percepția negativă se reflectă și în evaluarea activității Guvernului.

La întrebarea "Cât de mulţumit sunteţi de modul în care gestionează România Guvernul condus de Ilie Bolojan?", 43% din repondenţi s-au declarat total nemulţumiţi, 37% mai degrabă nemulţumiţi, 17% mai degrabă mulţumiţi şi 1% foarte mulţumiţi, în timp ce 2% nu au ştiut sau nu au răspuns.

La întrebarea "Ţinând cont de aşteptările pe care le aveaţi înainte de ianuarie 2025, sunteţi mai degrabă dezamăgit de modul în care gestionează actualul Guvern ţara sau mai degrabă mulţumit?", 48% dintre cei intervievaţi s-au arătat mai degrabă dezamăgiţi, 14% mai degrabă mulţumiţi, 36% spun că nu aveau aşteptări, iar 2% nu au răspuns.

În ceea ce-l privește pe prim-ministru Ilie Bolojan, aproape jumătate dintre români (49%) au spus că nu sunt deloc mulțumiți de activitatea sa, 24% s-au declarat mai degrabă nemulțumiți, 20% mai degrabă mulțumiți, 1% foarte mulțumiți, iar 5% nu au oferit un răspuns.

Sondajul a fost realizat între 10 și 17 martie 2026 pe un eșantion de 1.000 de persoane prin metoda telefonică CATI, cu o marjă de eroare de ±3% la un nivel de încredere de 95%.

