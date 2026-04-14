Câţi români susţin alinierea cu SUA în războiul din Iran. Sondaj Avangarde

Românii sunt împărțiți în privința poziției țării față de războiul împotriva Iranului. 29% sunt de acord şi total de acord cu alinierea României cu SUA în conflictul din Iran, în timp ce 34% sunt în dezacord şi în total dezacord, arată un sondaj Avangarde.

24% dintre români sunt de acord că România ar trebui să meargă alături de partenerul Strategic, SUA, indiferent de ce spun alte ţări europene, în abordarea conflictului din Iran, 5% sunt total de acord, iar 25% au o opinie neutră faţă de acest subiect, potrivit unui barometru de opinie publică realizat de GSSC Avangarde în perioada 7-10 aprilie şi citat de Agerpres.

Pe aceeaşi temă, 27 % dintre respondenţi şi-au exprimat dezacordul, 8% sunt în total dezacord, iar 12% dintre intervievaţi nu au răspuns la întrebare. Sondajul mai arată că 53% dintre români consideră că decizia României de a permite avioanelor de realimentare ale SUA să folosească bazele de pe teritoriul nostru a fost una corectă, în timp ce 35% o apreciază ca fiind greşită, iar 12% nu au avut un răspuns.

În ceea ce priveşte impactul economic al conflictului din Iran, 43% dintre români cred că acesta va fi semnificativ, 29% consideră că impactul este posibil, dar că România gestionează corect situaţia, 5% nu cred că va exista un impact major, iar 23% nu au răspuns.

Totodată, 40% dintre români cred că războiul din Iran poate avea impact asupra preţurilor la energie şi asupra comerţului. Întrebaţi cum percep evoluţia conflictului şi efectele sale asupra României, 21% declară că nu prea au încredere în informaţiile disponibile, 16% sunt îngrijoraţi şi consideră că România trebuie să acţioneze rapid pentru a se proteja, 9% cred că acest conflict afectează direct România, iar 14% nu au răspuns.

În privinţa poziţiei României în UE, în contextul războiului din Iran, 24% dintre români cred că aceasta nu este bine coordonată cu priorităţile naţionale şi ar trebui schimbată, 22% consideră că există unele diferenţe între discuţiile de la nivel european şi percepţia publică din România, 21% cred că poziţia ţării este clară şi coerentă, 24% nu ştiu suficient pentru a avea o opinie, iar 9% nu răspund.

De asemenea, 10% dintre români sunt total de acord cu afirmaţia potrivit căreia România ar trebui să se axeze pe diplomaţie, cooperare internaţională şi respectarea dreptului internaţional în abordarea conflictului din Iran, 37% sunt de acord, 24% au o părere neutră, 10% sunt în dezacord, 8% în total dezacord, iar 11% nu ştiu sau nu răspund.

Sondajul a fost realizat prin metoda CATI (Telefonic) pe un eşantion multi-stratificat, probabilistic, de populaţie adultă (18 ani şi peste), neinstituţionalizată, a României, pe un volum de 850 de subiecţi, în perioada 7-10 aprilie 2026. Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.

