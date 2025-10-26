Bucureştenii sunt nerăbdători să îşi aleagă primarul general, pe locul lăsat liber de Nicuşor Dan. Majoritatea cred că oraşul nu merge în direcţia bună. Un sondaj de opinie prezentat astăzi arată că lupta este strânsă. Primii doi candidaţi sunt despărţiţi de numai două procente.

Bucureştenii par să fie siguri - deja ştiu ce primar general vor să aleagă pe 7 decembrie. Pe primul loc în topul preferintelor este Daniel Băluţă, primarul PSD al sectorului 4, cu 25%. Pe locul al doilea este liberalul de la sectorul 6, Ciprian Ciucu. USR, cu Cătălin Drulă, apare imediat după. 18% l-ar vota pe fostul ministru al Transporturilor. Pe patru este jurnalista Anca Alexandrescu.

Potrivit aceluiaşi sondaj Avangarde, mare parte din locuitorii capitalei cred că oraşul merge într-o direcţie greşită. 68 la sută este procentul nemulţumiţilor. Şi intenţia de vot este mare - dacă ar fi scrutinul mâine, 4 din 10 bucureşteni cu drept de vot ar merge la urne. Sondajul a fost realizat telefonic, în perioada 19-25 octombrie, prin telefon, pe un eşantion de 1.000 de persoane.

Luptă strânsă între Băluţă şi Ciucu pentru PMB

Articolul continuă după reclamă

"O proporţie mare de bucureşteni aşteaptă totuşi un primar care să se ocupe cu precădere de problemele reale ale oraşului. Sunt extrem de multe pe agenda publică a bucureştenilor, lucruri ce nu s-au realizat, deşi promisiuni în campania electorală au fost. Între principalii competitori se pare că sunt cei care, într-un fel sau altul, au făcut un bine oraşului.

Ne referim, în primul rând la primarii sectoarelor 4 şi 6, care în calitatea lor de sector au realizări şi se pot lăuda în campania electorală. Nu este de neglijat nici Cătălin Drulă care a avut un mandat bun de ministru al Transporturilor", a explicat sociologul Marius Pieleanu.

Coaliţia de la guvernare a stabilit că fiecare partid va avea propriul candidat.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Vă place cum arată Catedrala Naţională? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰