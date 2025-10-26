Antena Meniu Search
Sondaj Avangarde: Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, la diferenţă de două procente în cursa pentru Primărie

Potenţialul candidat al PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă se situează pe primul loc în intenţiile de vot, fiind urmat, la diferenţă de două procente, de Ciprian Ciucu (PNL) şi de Cătălin Drulă (USR), relevă un sondaj Avangarde.

de Redactia Observator

la 26.10.2025 , 11:43
68% dintre subiecţi spun că nu sunt mulţumiţi de modul în care arată Municipiul Bucureşti. De asemenea, 63% dintre respondenţi spun că nu sunt mulţumiţi de activitatea Guvernului Bolojan, conform sondajului citat de news.ro.

43% dintre cei chestionaţi eu declarat că în mod cert vor mege la vot, la alegerile pentru Primăria Capitalei, programate în 7 decembrie.

În ceea ce priveşte potenţialii candidaţi la Primărie, pe primul loc în intenţiile de vot se situează Daniel Băluţă  - 25%, urmat de Ciprian Ciucu - 23%, Cătălin Drulă - 18%, Anca Alexandrescu - 16%, Cristian Popescu Piedone - 8%, Vlad Gheorghe 4%, Ana Ciceală - 3%, Virgil Alexandru Zidaru, independent - 2%, altul 1%.

62% dintre respondenţi au indicat un candidat.

De asemenea, 62% dintre cei chestionaţi considerau că alegerile pentru Primăria Bucureşti ar trebui să fie organizate cât mai rapid.

Sondajul, autofinanţat, a fost realizat telefonic,  în perioada 19.10.2025 – 25.10.2025, pe un eşantion de 1000 de respondenţi, reprezentativ pentru populaţia adultă (18 ani şi peste), neinstituţionalizată, a Municipiului Bucureşti. Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,2%.

sondaj sondaj avangarde primaria capitalei alegeri primaria capitalei
