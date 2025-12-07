Sondaj Inscop în ziua votului: Ciucu 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%, Drulă 12,8% şi Ciceală 7%

INSCOP Research, în parteneriat cu Informat.ro, a realizat un sondaj de opinie în ziua votului pentru Primăria Capitalei, duminică, 7 decembrie 2025. Potrivit sondajului, Ciprian Ciucu (PNL) a primit 31,7% din voturi, Daniel Băluță (PSD) - 26,1% și Anca Alexandrescu (susținută de AUR și PNȚCD) - 21,1%, Cătălin Drulă (USR) - 12,8% şi Ana Ciceală (SENS) - 7%.

Datele au fost culese pe 7 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 3421 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație, sector) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste, care a votat la alegerile pentru Primarul General al Capitalei. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.7% la un grad de încredere de 95%.