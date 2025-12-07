Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Sondaj Inscop în ziua votului: Ciucu 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%, Drulă 12,8% şi Ciceală 7%

INSCOP Research, în parteneriat cu Informat.ro, a realizat un sondaj de opinie în ziua votului pentru Primăria Capitalei, duminică, 7 decembrie 2025. Potrivit sondajului, Ciprian Ciucu (PNL) a primit 31,7% din voturi, Daniel Băluță (PSD) - 26,1% și Anca Alexandrescu (susținută de AUR și PNȚCD) - 21,1%, Cătălin Drulă (USR) - 12,8% şi Ana Ciceală (SENS) - 7%.

de Redactia Observator

la 07.12.2025 , 21:00
Sondaj Inscop la ieşirea de la urne: Ciucu 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%, Drulă 12,8% şi Ciceală 7% Bucureștenii votează pentru alegerea primarului general, în București, 7 decembrie 2025 - Inquam Photos / Octav Ganea Galerie (2)

Inscop Research a realizat, cu sprijinul informat.ro, un sondaj în ziua votului la alegerile pentru Primarul General al Capitalei.

Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează: 31,7% Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 26,1% dintre opțiuni, Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) 21,1%, Cătălin Drulă (USR) 12,8% și Ana Ciceală (SENS) 7%. 

Datele au fost culese pe 7 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 3421 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație, sector) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste, care a votat la alegerile pentru Primarul General al Capitalei. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.7%  la un grad de încredere de 95%.

Articolul continuă după reclamă

Sondaj Inscop în ziua votului: Ciucu 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%, Drulă 12,8% şi Ciceală 7%

Inscop

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

primaria capitalei sondaj inscop ciprian ciucu daniel baluta anca alexandrescu catalin drula ana ciceala
Înapoi la Homepage
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Cine decide, de fapt, rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei București: ”Această distribuție favorizează în mod clar candidații”
Cine decide, de fapt, rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei București: ”Această distribuție favorizează în mod clar candidații”
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei?
Observator » Ştiri politice » Sondaj Inscop în ziua votului: Ciucu 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%, Drulă 12,8% şi Ciceală 7%