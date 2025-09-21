Sondaj CURS: Dacă duminică ar fi alegeri parlamentare, AUR ar avea 34%, urmat de PSD-23%, PNL-16% şi USR-12%

AUR ar obţine 34% dintre voturi, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, fiind urmat de PSD cu 23%, PNL cu 16% şi USR cu 12%, potrivit unui sondaj realizat de CURS. În cercetarea CURS, UDMR şi SOS România ar mai obţine pragul electoral, în timp ce alte partide ar avea subâ 3%. În topul încrederii conduce Călin Georgescu cu 40%, urmat de George Simion cu 38% şi Nicuşor Dan cu 34%. Armata este instituţia în care românii au cea mai mare încredere, la polul opus fiind Parlamentul, Guvernul, Justiţia şi Curtea Constituţională, potrivit News.ro.

Sondaj CURS: Dacă mâine ar fi alegeri parlamentare, AUR ar avea 34%, urmat de PSD-23%, PNL-16% şi USR-12% - Profimedia

Întrebaţi cum văd mersul ţării, 70% dintre români spun că România merge într-o direcţie greşită. Doar 24% consideră că lucrurile merg într-o direcţie bună, iar 6% nu au avut un răspuns.

"Sondajul CURS din septembrie 2025 arată un public dominat de pesimism, cu încredere ridicată în instituţiile considerate stabile şi de protecţie, dar cu scepticism pronunţat faţă de politicieni şi instituţiile politice. În plan electoral, AUR se află pe primul loc, urmat de PSD şi PNL, într-un context economic perceput ca dificil de majoritatea populaţiei", arată realizatorii sondajului.

Care sunt politicienii care se bucură de cea mai mare încredere

Articolul continuă după reclamă

Întrebaţi care sunt politicienii în care au cea mai mare încredere, 40% dintre respondenţi l-au indicat pe Călin Georgescu, urmat de George Simion cu 38% şi Nicuşor Dan cu 34%.

În rândul celor aflaţi în funcţii, Sorin Grindeanu şi Ilie Bolojan sunt evaluaţi cu 26%, în timp ce Anamaria Gavrilă, Dominic Fritz şi Diana Şoşoacă au fiecare câte 19%.

Câtâ încredere au românii în instituţii

Clasamentul instituţiilor rămâne stabil: Armata şi pompierii (79%), Biserica (70%) şi Poliţia (56%) sunt cel mai bine văzute. În zona pozitivă se află şi Uniunea Europeană (55%), mediul privat (52%) şi ONU (50%).

Pe partea opusă, instituţiile politice sunt evaluate modest: Preşedinţia (40%), Guvernul (27%), Curtea Constituţională (26%) şi Parlamentul (25%).

Cu cine ar vot românii dacă mâine ar fi alegeri

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 34% din voturi, PSD 23%, iar PNL 16%. USR este la 12%, în timp ce UDMR şi SOS România au câte 5%, Partidul Oamenilor Tineri 3%, iar alte formaţiuni 2%.

Cum sunt privite măsurile Guvernului

În privinţa celui de-al doilea pachet de măsuri economice, părerile sunt împărţite. 36% spun că unele decizii au fost corecte, altele nu, 29% le consideră nejustificate şi nenecesare, iar 24% le văd ca justificate şi necesare.

Ce impact au avut măsurile Guvernului asupra românilor

Întrebaţi dacă au simţit direct efectele acestor măsuri, 52% au declarat un impact foarte mare, iar 31% un impact mare. Doar 9% au spus că efectele au fost mici, în timp ce 4% au simţit foarte puţin sau deloc, iar alţi 4% nu au putut aprecia.

Situaţia financiară a gospodăriilor

Întrebaţi cum le-a mers financiar în ultimul an, 46% spun că situaţia lor s-a înrăutăţit (27% ”într-o oarecare măsură”, 19% ”semnificativ”). 32% afirmă că au rămas la acelaşi nivel, dar nu sunt mulţumiţi, în timp ce 16% au rămas la acelaşi nivel şi sunt mulţumiţi. Doar 4% spun că le-a mers mai bine, iar 2% nu au răspuns.

Sondajul a fost realizat de CURS în perioada 5–19 septembrie 2025, pe un eşantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ pentru populaţia României, cu o marjă de eroare de ±3%.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu folosirea ChatGPT la realizarea temelor de către elevi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰