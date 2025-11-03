Sondaj PNL: Ciucu 26,4%, Băluță 24,5%, Drulă 18,7% în cursa pentru Primăria București
Potrivit unui sondaj comandat de PNL, 26,4% dintre respondenți l-ar alege pe Ciprian Ciucu, candidatul liberal, pentru Primăria București, în timp ce pe locul al doilea se situează Daniel Băluță, reprezentantul PSD, cu 24,5%.
Cătălin Drulă este doar pe locul al treilea, în condiţiile în care e preferat doar de 18,7%. Locul al patrulea e ocupat de Anca Alexandrescu, cu 15%. Ultima dintre candidaţii măsuraţi este Ana-Maria Ciceală, care are o intenţie de vot de 4,9%.
Pe de altă parte, 10,5% dintre cei care au răspuns la întrebări au indicat alţi candidaţi. Conform precizărilor din cercetarea sociologică valorea participării măsurate în sondaj este 67.6%
Sondajul a fost realizat de Novel Research, la comanda PNL, pe un eşantion reprezentativ pentru populaţia în vârstă de 18 ani şi peste din municipiul Bucureşti, cu selecţie aleatoare a gospodăriilor şi a persoanelor intervievate.
Interviurile au fost bază de chestionar standardizat, datele fiind culese în perioada 24- 31 Octombrie 2025. Eroare de reprezentativitate: –±3% pentru un nivel de încredere de 95%
