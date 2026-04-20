Sorin Grindeanu vine în această seară în direct, la Observator 19

Criza politică se adâncește, iar efectele se resimt deja în buzunarele românilor. Într-un moment tensionat, cu acuzații dure între PSD și premierul Ilie Bolojan și avertismente privind o posibilă escaladare, liderul social-democrat Sorin Grindeanu vine cu răspunsuri în această seară, în direct la Observator 19.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, răspunde în direct întrebărilor care îi preocupă pe români, într-un moment în care scena politică este marcată de tensiuni majore.

„Lucrurile au plecat de la faptul că lucrurile nu merg în direcţia bună. O spun românii. 80% dintre români spun că lucrurile merg într-o direcţie greşită”, declara recent Sorin Grindeanu.

Declarația vine pe fondul unui conflict deschis între PSD și premierul Ilie Bolojan, care acuză social-democrații de joc dublu și de încercarea de a controla guvernarea fără asumare directă. Într-una dintre cele mai recente ieșiri publice, Bolojan a susținut că PSD ar urmări instalarea unui „premier marionetă”.

De cealaltă parte, președintele Nicușor Dan confirmă gravitatea situației, dar încearcă să transmită un mesaj de echilibru. În declarațiile făcute astăzi, acesta a admis deschis posibilitatea escaladării tensiunilor:

„Da, vom avea o criză politică, dar în chestiunile esențiale există predictibilitate”, a declarat el.

Contextul este unul complicat, mizele sunt uriașe - de la stabilitatea economică până la accesul la fonduri europene și încrederea investitorilor internaționali.

În acest climat tensionat, întrebările care îi preocupă pe români devin și mai urgente:

– Cine plătește prețul crizei politice?

– Cum vor evolua facturile și prețurile?

– Ce se întâmplă cu salariile și locurile de muncă?

Răspunsurile vin în această seară, la Observator 19, in direct de la liderul PSD Sorin Grindeanu.

