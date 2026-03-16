Secretarul general PNL, europarlamentarul Dan Motreanu, a declarat, luni, referitor la anunţul social-democraţilor că vor depune amendamente la buget, că PSD trebuie să spună direct dacă propune introducerea unor noi taxe, tăieri de investiţii sau reducerea bugetelor altor ministere, menţionând că, prin acest demers, PSD oficializează colaborarea parlamentară cu AUR, SOS şi POT.

Reacţia PNL după atacurile PSD: "PSD oficializează colaborarea parlamentară cu AUR, SOS şi POT"

"Pot înţelege preocuparea PSD pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile, fie ea şi sub presiunea procentelor pe care le are astăzi PSD, însă nu este deloc clar de unde ar urma să vină banii pentru aceste propuneri. PSD trebuie să spună direct dacă propune introducerea unor noi taxe, tăieri de investiţii sau reducerea bugetelor altor ministere", a scris Motreanu pe Facebook.

În opinia sa, "un lucru devine însă foarte clar: prin acest demers, PSD oficializează astăzi colaborarea parlamentară cu AUR, SOS şi POT". "Oare acesta este doar începutul acestei colaborări?", a adăugat Dan Motreanu. PSD va depune luni amendamente în Parlament la proiectul de buget pentru a completa Pachetul de Solidaritate, iar acestea nu vor fi negociate, a anunţat, duminică, liderul social-democrat, Sorin Grindeanu.

El a spus că este convins că amendamentele PSD la proiectul de buget vor fi aprobate, precizând că nu le negociază şi că mizează pe buna credinţă a parlamentarilor. Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că amendamentele la buget depuse de PSD reprezintă "o acţiune politică", apreciind că, prin acest "joc de amendamente" care au un caracter social, "PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR, încercând oarecum să se delimiteze de răspunderea guvernării".

