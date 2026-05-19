PNL cere PSD să propună premier: "Să îşi recunoască public incapacitatea de a conduce ţara"

Partidul Naţional Liberal cere PSD să înainteze o propunere pentru funcţia de prim-ministru sau să îşi recunoască incapacitatea de a conduce România.

"Partidul Naţional Liberal solicită PSD să îşi asume rezolvarea crizei politice în care a băgat ţara prin înaintarea unei propuneri concrete de prim-ministru, din rândurile propriilor membri. În condiţiile în care PSD nu e capabil să ofere o astfel de variantă, cerem PSD să îşi recunoască public incapacitatea de a conduce ţara şi să ofere spaţiul necesar pentru formarea unui guvern democratic, pro-euroatlantic, fără participare PSD", se arată într-un comunicat al PNL, postat marţi pe pagina de Facebook a partidului.

Potrivit liberalilor, au trecut două săptămâni de la votarea moţiunii de cenzură iniţiate de PSD, iar România este ţinută într-o stare de incertitudine politică "din cauza lipsei totale de responsabilitate a lui Sorin Grindeanu şi a celorlalţi lideri ai partidului".

PNL susţine că PSD a tratat consultările cu preşedintele României într-o "manieră superficială, complet neserioasă".

Articolul continuă după reclamă

"PSD a provocat actuala criză politică, dar refuză să îşi asume consecinţele propriului demers. De două săptămâni, cetăţenii asistă la spectacolul pesedist al fugii de răspundere, al manipulărilor şi al ezitărilor. Constatăm că PSD a tratat consultările cu preşedintele României într-o manieră superficială, complet neserioasă, ignorând obligaţia morală şi logică de a avansa un nume concret şi o cale parlamentară pentru a forma viitorul guvern", au precizat liberalii.

De asemenea, PNL a menţionat că, în urmă cu un an de zile, şi-a asumat clar, atât public, cât şi în consultările cu preşedintele României, propunerea unui premier liberal - Ilie Bolojan.

"Atragem atenţia PSD că regula democratică e simplă: atunci când înlături o soluţie existentă, tu trebuie să fii următoarea soluţie. Nu este vina Partidului Naţional Liberal sau a premierului Ilie Bolojan că PSD e incapabil, după două săptămâni, să îşi asume guvernarea şi să prezinte o formulă concretă de ieşire din criză", mai arată liberalii.

PNL consideră, în acelaşi timp, că "ascunderea PSD în spatele ideii unui premier tehnocrat reprezintă o tentativă de evitare a răspunderii politice a guvernării".

"România traversează o perioadă complicată şi vor fi necesare noi decizii ferme pentru reducerea deficitului bugetar, eliminarea risipei, limitarea împrumuturilor externe şi consolidarea economiei naţionale. Un premier tehnocrat nu va avea forţa politică necesară pentru a promova măsuri dificile, uneori impopulare. Mai mult, un premier tehnocrat, cu participarea PSD la guvernare, riscă să devină doar un paravan pentru o guvernare PSD pro-privilegii şi anti-reforme. Cerem, deci, PSD să iasă din laşitate şi din minciună şi să îşi asume public responsabilitatea pentru soluţionarea crizei pe care a provocat-o" - este mesajul PNL către PSD.

Denisa Vladislav Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰