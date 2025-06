PSD va avea șase ministere în Executiv, între care Justiția și Sănătatea. La ședința de marți, liderii PSD s-au arătat nemulțumiți de cum au decurs negocierile, ba chiar s-au plâns că USR a obținut ministere mai bune. Nici ideea unui concurs intern pentru a-i desemna pe miniștrii nu a fost pe placul tuturor liderilor PSD, George Şoldan spunând că o astfel de competiție va „rupe partidul, care oricum e la pământ, în două”. Antena 3 CNN a obținut stenograme din ședința de aseară a PSD.

Negocieri pentru viitorul Guvern

La negocierile dintre partide privind împărțirea ministerelor, PSD a cerut să primească obligatoriu două ministere: Justiția și Transporturile, pe care le-a primit. În plus față de acestea, social-democrații vor mai deține portofoliile de la Sănătate, Muncă, Agricultură și MIPE sau Ministerul Energiei.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit surselor, ministerele care vor reveni PSD-ului sunt Ministerul Justiției, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Ministerul Agriculturii și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau Ministerul Energiei.

PSD a acceptat să cedeze Ministerul Economiei deoarece președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, vrea să îl lase în afara Executivului pe Bogdan Ivan, care s-a poziționat în interiorul partidului drept pretendent la funcția de președinte.

După aceste discuții, social-democrații s-au reunit într-o ședință informală la Vila Lac. Acolo, Sorin Grindeanu le-a spus colegilor săi de partid că negocierile a fost „un succes”.

Președintele interimar al PSD a adăugat că va exista un acord scris al Coaliției de guvernare în care va fi stipulată o rotativă guvernamentală. În ce privește așa numitul drept de veto pe care l-ar fi cerut Ilie Bolojan asupra miniștrilor, Sorin Grindeanu a spus că nu va decide liderul liberal cine vor fi miniștrii PSD.

Nu toți liderii au fost mulțumiți de rezultatul acestor discuții. Corneliu Ştefan, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a spus că USR-ul are ministere mai bune ca PSD. Potrivit surselor, USR a obținut patru ministere, după intervenția Președintelui Nicușor Dan.

Stenograme din ședința PSD:

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: Negocierile au fost un succes, vom avea rotativă guvernamentală care va fi scrisă în acordul coaliţiei. Nicuşor Dan ne-a spus de la început că nu va pune un premier PSD. M-am obişnuit cu atacurile, dar ştirile pe surse că ar fi pus pe altcineva de la PSD au fost false. Faptul că Ilie Bolojan va avea drept de veto asupra miniştrilor este o chestie de PR, nu va decide Bolojan ce miniştri punem noi. Vreau concurs pe minştri.

Corneliu Ştefan, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa: Nu mai bine facem schimb de ministere cu USR, să le ia ei pe ale noastre şi noi pe ale lor că sunt mai bune ministerele USR decât ale noastre.

Titus Corlăţean, senator PSD: Este o mare greşeală că nu am luat ministerul de Externe si că am pierdut şi ministerul Apărării.

Paul Stănescu, secretar general al PSD: Sorin a negociat foarte bine şi ideea cu miniştrii care să fie aleşi prin concurs de partid este una foarte bună.

George Şoldan, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava: (n.r. - ironic) E bine că am lăsat să aibă USR Mediul. Eşti preşedintele partidului şi trebuie să-ţi asumi lista cu miniştri. Oricum, toţi dăm telefoane între noi şi se mârâie conducerea. Dacă facem concurs pe miniştri, rupem partidul în două. Şi aşa partidul este la pământ. Pe mine mă interesează să am partid în 2028. Eu când o să candidez iar la Suceava să o fac de la PSD, în 2028.

Ionuţ Pucheanu, primarul din Galaţi: Sorine, sunt unii din partid care îşi doresc ministerul Dezvoltării. Primarii noştri merg la Dezvoltare să facă poze cu Cseke Atilla.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: Cine în afară de tine, Ionuţ? Că m-am cam săturat.

Robert Cazanciuc, senator PSD: Trebuie să luăm preşedinţia Curţii Constituţionale. Eu am plecat din magistratură şi am renunţat la pensie specială. Nimeni nu m-a întrebat vreodată dacă am din ce să mă întreţin.

Partidele încă au negocieri atât cu privire la împărțirea ministerelor, cât și în ceea ce privește măsurile fiscal-bugetare care trebuie adoptate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut vreodată probleme cu medicamentele la aeroport? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰