Președintele Nicușor Dan a informat oficial Parlamentul că a aprobat solicitatea SUA de a folosi Baza de la Mihail Kogălniceanu ca sprijin pentru misiunile din Orientul Mijlociu. Prectic a dat undă verde pentru staționarea unor aeronave americane de realimentare în aer, a unui contingent de forțe din SUA, precum și a unor aeronave de supraveghere, în caz de intervenție în Orientul Mijlociu. Până în prezent, misiunea planificată de SUA nu a fost executată, a precizat şeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan a informat Parlamentul că a aprobat prepoziţionarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al SUA şi mijloace de protecţia forţei şi a unor aeronave ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) şi de supraveghere la Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu.

"Pe fondul agravării situației de securitate din Orientul Mijlociu, caracterizată de tensiuni acute și implicații de ordin existențial, Statele Unite ale Americii, cu scopul de a-și proteja capabilitățile și interesele, a decis suplimentarea forțelor în regiune. Ținând seama de poziționarea geostrategică a României, SUA a solicitat autorităților din țara noastră utilizarea unor facilități militare, precum Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu.

Sprijinul României se poate dovedi util pentru a proteja interesele americane în Orientul Mijlociu și evidențiază rolul esențial al țării noastre în arhitectura de securitate euroatlantică și relevanța bazelor din regiunea Mării Negre pentru interesele Statelor Unite ale Americii, în contextul politicii externe a noii administrații SUA.

În conformitate cu prevederile art. 119 din Constituția României și ale art. 4 alin. (1) și alin. (1^1) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Prim-ministrului României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, informez Parlamentul României că am aprobat prepoziționarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al Statelor Unite ale Americii și mijloace de protecția forței, precum și a unor aeronave ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance) și de supraveghere aeriană la Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu, în vederea sprijinirii eventualelor operații viitoare. Până în prezent, misiunea planificată de către SUA nu a fost executată, fiind amânată ca urmare a deciziilor determinate de evoluțiile recente ale situației operaționale", se arată în informarea oficială transmisă de şeful statului. Documentul integral poate fi consultat AICI.

Comandament Aliat NATO la Câmpia Turzii pentru sprijinirea Ucrainei

Într-o altă scrisoare trimisă Parlamentului, șeful statului a propus aprobarea înființării pe teritoriul național a Comandamentului Aliat sau NATO, cu rol de a coordona ajutorul militar pentru Ucraina.

"În primăvara anului 2024, pe fondul evoluției agresiunii militare a Federației Ruse împotriva Ucrainei, autoritățile aliate au inițiat demersurile pentru lansarea unei misiuni sub conducerea NATO, în sprijinul Ucrainei. Aceste demersuri s-au concretizat în cadrul Summitului de la Washington, când șefii de stat și de guvern reuniți în cadrul Consiliului Atlanticului de Nord au decis lansarea misiunii de asistență de securitate și instruire pentru Ucraina - NSATU.

Parlamentul României a aprobat participarea Armatei României la NSATU, începând din anul 2024, prin punerea la dispoziția de infrastructuri și a echipamentelor necesare găzduirii și operării unui nod logistic aliat - Logistic Enabling Node - Romania (LEN-R), în cadrul Bazei Aeriene Câmpia Turzii, și cu efective de până la 100 de militari. Forțele participante majorează gradual nivelul de prezență, misiunea având rolul de a sprijini și coordona asistența internațională destinată Ucrainei, precum și desfășurarea specialiștilor pentru organizarea și derularea programelor de instruire a forțelor ucrainene.

Sub coordonarea autorităților naționale și a comandamentului structurilor aliate (NATO CISCU), a fost operaționalizat Comandamentul Național de Sprijin, sprijinind implementarea misiunii, asigurând sprijin logistic și suport pe timpul desfășurării activităților. Obiectivul misiunii este coordonarea, sub comanda comandantului suprem aliat din Europa (SACEUR), a asistenței în domeniul securității pentru Ucraina şi sprijinirea creşterii interoperabilității armatei ucrainene, fără angajarea NATO ca parte la conflict. Misiunea este de tip non-combat şi se desfăşoară numai pe teritoriul statelor aliate, neavând atribuite un teatru de operații sau o zonă de operații întrunită.

În acest context, în conformitate cu prevederile art. 119 din Constituția României și ale art. 3 lit. b) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea ministrului apărării naționale, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, propun Parlamentului României aprobarea înființării pe teritoriul național a Comandamentului Nodului Logistic - România (Logistic Enabling Node - Romania/LEN-R), cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistență de Securitate și Instruire NATO - HQ NSATU" se arată în informare. Documentul integral poate fi consultat AICI.

