Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Surse: Ciprian Ciucu, ales oficial candidatul PNL pentru Primăria Capitalei

Ședința PNL pentru desemnarea candidatului la Primăria Capitalei s-a desfășurat duminică. Ciprian Ciucu a fost ales candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, după o ședință tensionată.

de Redactia Observator

la 26.10.2025 , 21:10
Ciprian Ciucu, ales oficial candidatul PNL pentru Primăria Capitalei Ciprian Ciucu - Profimedia

În urma numărării voturilor, Ciprian Ciucu a obținut 11 voturi, Stelian Bujduveanu (actualul primar interimar) - 4, iar 4 voturi au fost anulate.

Prin urmare, Ciprian Ciucu este oficial candidatul Partidului Național Liberal pentru Primăria Capitalei.

Alegerile locale pentru Primăria Generală din București vor avea loc pe data de 7 decembrie 2025.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit unui sondaj Avangarde, publicat duminică, Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4, conduce în intenţiile de vot pentru Primăria Generală a Capitalei, cotat cu 25%, urmat de Ciprian Ciucu cu 23%.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ciprian ciucu alegeri locale primaria capitalei
Înapoi la Homepage
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă place cum arată Catedrala Naţională?
Observator » Ştiri politice » Surse: Ciprian Ciucu, ales oficial candidatul PNL pentru Primăria Capitalei