Surse: Ciprian Ciucu, ales oficial candidatul PNL pentru Primăria Capitalei

Ședința PNL pentru desemnarea candidatului la Primăria Capitalei s-a desfășurat duminică. Ciprian Ciucu a fost ales candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, după o ședință tensionată.

În urma numărării voturilor, Ciprian Ciucu a obținut 11 voturi, Stelian Bujduveanu (actualul primar interimar) - 4, iar 4 voturi au fost anulate.

Prin urmare, Ciprian Ciucu este oficial candidatul Partidului Național Liberal pentru Primăria Capitalei.

Alegerile locale pentru Primăria Generală din București vor avea loc pe data de 7 decembrie 2025.

Potrivit unui sondaj Avangarde, publicat duminică, Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4, conduce în intenţiile de vot pentru Primăria Generală a Capitalei, cotat cu 25%, urmat de Ciprian Ciucu cu 23%.

