Preşedintele Nicuşor Dan ar putea declanşa alegeri anticipate dacă Guvernul Luca Niculescu va fi respins în Parlament, spun surse Observator. PSD va decide mâine dacă va intra sau nu la guvernare. Dar, sunt informaţii potrivit cărora, în acest moment liderii partidului ar fi gata să revină la putere, într-un Guvern hibrid PSD plus câţiva tehnocraţi aleşi de preşedintele Nicuşor Dan. Ilie Bolojan a anunţat azi că PNL se va retrage în Opoziţie, dar liberalii şi UDMR vor da un vot de învestire pentru noul Guvern.

Surse Observator spun că șeful Statului nu va ezita să declanșeze alegeri anticipate, dacă Guvernul Niculescu va fi respins în Parlament.

PSD va decide mâine dacă va intra sau nu la guvernare

"Sunt concentrat la misiunea pe care o am, de a face un Guvern. Nu mă gândesc la posibilitatea unui eșec. Nicio negociere nu este terminată până nu este terminată. Mai avem timp.", a declarat Luca Niculescu, premierul desemnat.

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Social-democrații decid mâine dacă vor intra sau nu la guvernare, dar cei mai mulți dintre liderii PSD și-ar dori să revină la putere.

Surse politice spun că cel mai probabil scenariu ar fi un Guvern PSD din care vor face parte și 3 miniștri tehnocrați aleși de președintele Nicușor Dan - la Finanțe, Apărare și Externe.

"Guvern politic, Guvern hibrid - politic și tehnic - sau un Guvern mai tehnic, un Guvern tehnocrat. Am spus că sunt toate opțiunile pe masă. Toate opțiunile pe care le-am evocat la început sunt și acum pe masă. Trebuie să ne hotărâm totuși destul de repede asupra uneia dintre ele.", a declarat Luca Niculescu, premierul desemnat.

Președintele Nicușor Dan pune presiune pe senatori și deputați

Surse Observator spun că Sorin Grindeanu ar vrea să evite varianta unui Guvern monocolor, în care PSD să dețină toate ministerele. În acest caz, liderii cu influență în partid se tem că PSD va deconta electoral toate măsurile Guvernului, iar intrarea la guvernare ar fi o capcană pentru social-democrați. De cealaltă parte, primarii și liderii județeni pun presiune pentru revenirea la guvernare și spun că Luca Niculescu ar putea fi demis după 6 luni dacă nu va respecta cerințele PSD.

"E o perioadă în care ar trebui toată lumea să își bage săbiile la loc în teacă și să nu mai calculeze politic. Dacă nu se va putea să avem un Guvern ne vom întoarce la urne pentru ca românii să decidă.", a explicat Sorin Grindeanu, președinte PSD.

Ilie Bolojan a anunțat azi că PNL va rămâne în Opoziție, dar e gata să semneze un acord politic cu premierul desemnat.

Liberalii vor da un vot de învestire pentru noul Guvern și spun că timp de 6 luni nu vor depune nicio moțiune de cenzură, asta dacă premierul va respecta condițiile PNL.

"Noi nu suntem PSD. Noi nu considerăm că a guverna pentru țară înseamnă să fii «fraier» sau să cazi într-o capcană. (...) PSD invocă grija pentru oameni, dar, în același timp, recunoaște că nu preia guvernarea «ca să nu se vulnerabilizeze»", a spus Ilie Bolojan.

Luca Niculescu va depune joi lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament.