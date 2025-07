SURSE: Nicuşor Dan l-ar putea numi pe Dacian Cioloş la şefia SRI

Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, dacă la numirea directorului SRI va ţine cont de propunerile făcute de partidele din coaliţie şi dacă acesta poate fi un om politic.

”Propunerea o face preşedintele şi bineînţeles că fiind şi momentul acesta delicat nu îmi doresc să facem jocuri, să propun oameni pe care eventual Parlamentul să îi respingă. O să mă consult cu partidele, dar numirea în mod constituţional o face preşedintele”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat dacă se gândeşte la un nume pentru şefia SRI.

”Discuţia asta am avut-o şi cu partidele, şi înainte de formarea Guvernului. Propunerea va veni de la mine, evident că îi voi consulta, dar propunerea va veni de la mine. Am nişte persoane în cap aşa cum am avut şi pentru Curtea Constituţională. Încă sunt în proces de analiză. La fel şi pentru SIE”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit surselor Observator, printre aceste persoane se află şi Dacian Cioloş, fostul premier al României.

Postul de director al SRI este vacant încă din vara anului 2023, după demisia lui Eduard Hellvig.

