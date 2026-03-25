Criza carburanților toarnă gaz pe foc în războiul din Coaliție. PSD cere Guvernului să reducă accizele la carburanți pentru ca prețul la pompă să scadă. Liberalii spun că nu există sursă de finanțare, iar Statul nu își permite, deocamdată, o astfel de măsură. În plus, liderii sindicatelor au boicotat întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan de la Guvern. Au preferat, în schimb, o discuție în Parlament cu șeful PSD, Sorin Grindeanu.

E greu de crezut că vom ajunge la o soluție de compromis cel puțin în următoarea perioadă. Asta doar dacă ținem cont de faptul că liderii de sindicat au boicotat astăzi Consiliul Național Tripartit organizat la Guvern, acolo unde ar fi trebuit să discute cu premierul Ilie Bolojan și au preferat, în schimb, o întâlnire în Parlament cu liderul Partidului Social-Democrat, Sorin Grindeanu.

De altfel, social-democratii au cerut în această dimineață Guvernului condus de Ilie Bolojan să intervine asupra accizelor și, pe lângă măsurile propuse inițial în ordonanța de urgență inițiată de Ministerul Energiei, să vină cu această reducere a accizelor la carburanți. Social-democrații susțin că o astfel de măsură ar avea un impact redus asupra bugetului de stat, asta în condițiile în care au crescut în paralel încasările din taxa pe valoare adăugată aplicată la carburanți.

Amenințarea PSD

Articolul continuă după reclamă

De altfel, liderul Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, a declarat în Parlament, în urmă cu puțin timp, după discuțiile purtate cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, că sindicatele au propus și ele reducerea accizei la carburanți și reducerea taxei pe valoare adăugată, susținând că guvernul câștigă în momentul actual 36 de bani pe litrul de motorină vândut la prețul actual și 26 de bani pe litrul de benzină vândut la prețul actual.

A venit însă și răspunsul liberalilor într-un comunicat de presă transmis în această dimineață. Liberalii îi acuză voalat pe social-democrații că își fac campanie de imagine din această criză a carburanților și solicită Partidului Social-Democrat să facă calcule de impact și să vină cu o sursă de finanțare reală pentru aceste măsuri care ar trebui să frâneze creșterea prețurilor la pompă.

De altfel, Partidul Național Liberal le solicită în același timp liderilor Partidului Social-Democrat să revină la masa coaliției de guvernare în contextul în care social-democratii amenință, cel puțin pe surse, că nu vor mai participa la ședințele coaliției de guvernare până pe data de 20 aprilie, atunci când este programată acea consultare internă a Partidului Social-Democrat, în urma căreia vom ști cu toții dacă PSD alege să iasă sau nu de la guvernare sau dacă va cere sau nu înlocuirea premierului Ilie Bolojan.

Marius Gîrlaşiu

Întrebarea zilei Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰