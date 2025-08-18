SURSE: PSD va continua să boicoteze şedinţele Coaliţiei până la un acord pe Pachetul II

În urma şedinţei BPN de luni, liderii PSD au declarat vor continua boicotul şedinţelor Coaliţiei. Surse din vârful partidului au subliniat pentru Observator că nu vor participa la şedinţele de Coaliţie în condiţiile în care nu au o imagine de ansamblu. Social-democraţii vor participa, astfel, doar la grupurile tehnice.

Sursele PSD au declarat că nu vor reveni la şedinţele Coaliţiei până nu va exista un acord în Coaliţie pe Pachetul II şi pe proiectele din Anghel Saligny. Liderii social-democraţi au decis să participe doar la grupurile tehnice.

De asemenea, sursele PSD au declarat că ordonanţa de urgenţă privind suspendarea unor proiecte PNRR este necesară, însă trebuie făcute modificări de amănunt. Social-democraţii nu sunt de acord cu pragul de 30% pentru proiectele din PNRR, specificând că ar trebui să existe specialişti care să ateste acest procent. În forma actuală a ordonanţei, evaluarea stadiului proiectelor ar fi făcută doar de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Şedinţa a avut loc în contextul neînţelegerilor legate de ordonanţa de urgenţă privind suspendarea finanţărilor pentru PNRR şi Anghel Saligny

Biroul Permanent Naţional al Partidului Social Democrat s-a reunit luni, de la ora 11.00, în sistem hibrid, cu participare fizică şi on-line, la sediul central al PSD din Şoseaua Kiseleff nr. 10. Social-democraţii au discutat apariţia în transparenţă a Ordonanţei de urgenţă care prevede suspendarea finanţărilor pe programul Anghel Saligny şi PNRR, pentru proiectele care au un grad de realizare mic sau încă nu au fost demarate.

PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR trebuie revizuită, deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuţie.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a supus săptămâna aceasta dezbaterii publice o Ordonanţă de Urgenţă pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale.

Ordonanţa de urgenţă, "mărul discordiei" în Coaliţie

Documentul este necesar, potrivit iniţiatorilor, pentru "atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională", generat de supracontractarea proiectelor de infrastructură şi se referă la proiectele finanţate prin PNRR; Anghel Saligny.

Ordonanţa prevede reglementarea pentru anul 2025 a modalităţii de încheiere a unor noi angajamente legale pentru proiecte de investiţii nou finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală etapa I şi etapa a II-a, Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi Programul naţional de construcţii de interes public sau social, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi atribuirea de noi contracte de prestări de servicii, de execuţie de lucrări, aferente proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

