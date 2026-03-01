Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat sâmbătă noapte că va fi suplimentat numărul operatorilor de la Bucureşti, în contextul situaţiei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu şi al numărului mare de apeluri ale românilor aflaţi în regiune, care "a depăşit numărul de colegi disponibili în misiune". "Este totuşi clar că sunt necesare resurse adiţionale, mai ales în momente sensibile", afirmă Ţoiu. Ministrul recomandă românilor, dat fiind "caracterul fluid" al situaţiei, să-şi amâne călătoriile, chiar dacă în regiune sunt şi ţări cu spaţiul aerian deschis.

- Celulă de criză la MAE: 1.000 de români, în zona de conflict. "Nu avem cereri de repatriere din Iran" - Hepta

"Au fost pe parcursul zilei", momente în care numărul mare concomitent de apeluri a depăşit numărul de colegi disponibili în misiune. Deşi selecţia 'situaţie de urgenţă' redirecţiona spre sprijinul operatorilor din centrala din Bucureşti, "este totuşi clar că sunt necesare resurse adiţionale, mai ales în momente sensibile. Avem mai mulţi colegi care ne vor fi mâine (n. red. duminică) alături", afirmă ministrul de Externe, Oana Ţoiu, pe pagina sa de Facebook.

În cazul Iranului, alerta de risc la nivelul 9/9

Oana Ţoiu a menţionat, în contextul evoluţiilor de securitate din Orientul Mijlociu, că priorităţile MAE sunt asigurarea siguranţei cetăţenilor români aflaţi în regiune şi "dialogul diplomatic şi politic pentru a contribui la dezescaladare". "În celula de criză MAE, împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan, în format teleconferinţă, am discutat cu şefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak şi Emiratele Arabe Unite. În ceea ce priveşte obiectivul asigurării siguranţei cetăţenilor români şi familiilor acestora, astăzi a fost o zi complicată pentru multe familii şi ştim că există în continuare un nivel ridicat de îngrijorare", precizează Ţoiu.

Ministrul Facerilor Externe aminteşte că nu sunt semnalate cazuri de cetăţeni români răniţi în regiune la acest moment şi recomandă românilor să acorde "prioritate siguranţei", sî nu facă deplasări care nu sunt necesare şi să respecte "cu stricteţe" instrucţiunile locale. "Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetăţeni români. Este prioritizată acordarea asistenţei consulare pentru minori şi pentru familiile cu copii. În acest moment grupurile de minori care călătoreau cu însoţitori sunt în siguranţă la cazare", precizează Oana Ţoiu.

Potrivit sursei citate, în cazul Iranului, alerta de risc la nivelul 9/9, cu "îndemnul ferm" de a părăsi teritoriul, a fost anunţată pe 14 ianuarie, acum şase săptămâni, iar în acest moment din comunitatea de români nu sunt cerinţe de repatriere. "În cazul Israelului, nivelul de alertă consulară a fost ridicat din iunie şi a fost crescut vineri la nivelul 8/9 - evitaţi orice călătorie şi respectaţi instrucţiunile autorităţilor în caz de urgenţă. Am ridicat nivelul de alertă pentru Bahrain, Kuweit, Iordania, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Regatul Arabiei Saudita şi, deşi sunt şi ţări în regiune cu spaţiul aerian deschis, dat fiind caracterul fluid al situaţiei, recomandăm, în general, evaluarea cu responsabilitate a necesităţii efectuării acestor călătorii şi, dacă este posibil, amânarea acestora până la ameliorarea situaţiei de securitate şi reluarea în condiţii normale a zborurilor comerciale", precizează Ţoiu. Ministrul recomandă, de asemenea, menţinerea legăturii cu liniile aeriene şi cu agenţiile de voiaj pentru modificările logistice cerute de întreruperea zborurilor.

MAE: Aproximativ 1.000 de români au solicitat sprijin consular

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat sâmbătă seara, că aproximativ 1.000 de cetăţeni români au contactat misiunile diplomatice din regiune pentru înregistrare sau asistenţă consulară, în contextul închiderii spaţiilor aeriene şi al escaladării tensiunilor după atacurile lansate de SUA şi Israel asupra Iranului.

"Avem aproximativ 1.000 de persoane, cetăţeni români, care au contactat misiunile diplomatice, fie să se înregistreze ca fiind prezenţi în spaţiul respectiv şi să ne lase datele de contact, fie să ceară asistenţă consulară sau să ne informeze că le-au fost anulate zborurile şi să întrebe despre drepturile pe care le au, în speţă, de exemplu, dacă zborurile respective au fost cumpărate prin agenţii de voiaj, în cazul respectiv au dreptul la cazare până la trei zile, până când sunt reluate zborurile respective. Colegii mei au fost în contact şi sunt în contact şi cu aeroporturile principale, pentru a se asigura că elemente de bază, cum ar fi accesul la apă, accesul la informaţii relevante, sunt acolo, disponibile pentru cetăţenii români", a precizat Oana Ţoiu într-o intervenţie la Euronews România.

Celulă de criză la MAE. Nu există români răniți în Orientul Mijlociu

Ministerul Afacerilor Externe din România anunță că nu există cetățeni români răniți în Orientul Mijlociu și nici solicitări de repatriere din Iran. Anunțul a fost făcut sâmbătă la finalul celulei de criză de la MAE.

Reprezentanții MAE au anunțat că s-a încheiat sesiunea Celulei de Criză, cu participarea prim-ministrului. Aceasta a inclus o teleconferință cu șefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak și Emiratele Arabe Unite, a explicat MAE.

"Nu există cetățeni români răniți în regiune la acest moment. Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români. Este prioritizată acordarea asistenței consulare pentru minori și pentru familiile cu copii. Nu sunt înregistrate, la acest moment, solicitări de repatriere din Iran", a transmis MAE.

Bolojan despre criza din Orientul Mijlociu: Prioritatea noastră este siguranța fiecărui român

Premierul Ilie Bolojan a declarat că prioritatea autorităților din România este siguranța fiecărui cetățean român. Declarația a vizat criza din Orientul Mijlociu. Cei care au nevoie vor primi asistență, a mai spus Bolojan. Anunțul a fost făcut sâmbătă seara.

"Mă aflu în contact și sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum și de ambasadele și consulatele României din regiune, în contextul situației de securitate din Orientul Mijlociu. Înțelegem îngrijorarea românilor aflați în zonă și a familiilor lor din țară. Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român. Personalul diplomatic și consular este mobilizat și pregătit să ofere asistență tuturor celor care au nevoie de sprijin", a spus Ilie Bolojan.

