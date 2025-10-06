Traian Băsescu: Călin Georgescu nu este omul rușilor. Anularea alegerilor a fost o afacere dâmbovițeană

Traian Băsescu a declarat că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost "o afacere dâmbovițeană", produsă exclusiv de partidele românești și catalogată drept "cea mai spectaculoasă mizerie politică". Totodată, fostul președinte a respins teoria conform căreia Georgescu ar fi omul Rusiei.

Fostul președinte a criticat dur modul în care au fost comasate alegerile- europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale - spunând că această decizie a fost luată "din interese de partid", în speranța obținerii unui avantaj electoral. Potrivit lui Băsescu, rezultatul a fost o "debandadă totală", care a dus la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, fără argumente juridice solide.

"Din interese de partid au distrus pur și simplu procesul electoral în anul 2024. Toți au fost de acord - și PSD, și PNL, și UDMR - să amestece europarlamentarele cu localele, complet nerecomandat de Comisia de la Veneția, și imposibilă campanie și pentru europarlamentari, și pentru primari", a spus Băsescu duminică la Digi24, catalogând situația drept "cea mai spectaculoasă mizerie politică" din istoria României.

"Apoi au făcut cea mai spectaculoasă mizerie politică - la alegerile prezidențiale a fost turul 1, au intercalat alegerile parlamentare după o săptămână și au făcut apoi turul 2 la alegerile prezidențiale. Rezultatul este cel pe care l-am văzut. Nu a ieșit cine trebuie, pentru că au și calculat prost mișcarea voturilor și au făcut ceea ce va rămâne pentru totdeauna în istoria României - anularea alegerilor fără argumente", a mai adăugat Traian Băsescu.

Băsescu: Anularea alegerilor a fost "o afacere românească", o consecință a "debandadei din sistem"

"Dar eu susțin fără rezerve că anularea alegerilor a fost o afacere românească, că debandada din sistem - anularea alegerilor prezidențiale - a fost o afacere românească. Mixarea alegerilor din 2024, patru rânduri de alegeri amestecate, n-a fost decât în scopul obținerii rezultatului maxim pentru partide și n-au reușit să obțină rezultatul maxim scontat. Și ultimul lucru pe care cred că l-au pierdut a fost capacitatea de a număra cum mișcă voturile, pentru că știm toți, a spus-o și Simonis, a spus-o și primarul de Buzău - am primit instrucțiuni să punem voturi la George Simion. Evident, n-au pus cum trebuie, pentru că Ciolacu n-a intrat în turul doi. Dacă Ciolacu intra în turul doi, nu se anulau alegerile sub nicio formă", a adăugat fostul președinte.

Băsescu: Nu mă convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor

Băsescu a explicat că decizia de a anula alegerile a afectat grav credibilitatea României pe plan extern și a demonstrat lipsa de coerență a clasei politice.

"Dacă n-a intrat (n.r. Ciolacu) în turul 2, s-au anulat alegerile. Pentru că nu-l voiau nici pe Călin Georgescu, pe care nici eu nu l-aș vota pentru nimic în lume, nu o voiau nici pe doamna Lasconi. Or, aici România a intrat într-o criză de credibilitate incredibilă, iar eforturile pe care le face Nicușor Dan acum să mai explice cu rușii, atât cât se poate, e o copilărie. Eu susțin că este o afacere dâmbovițeană, afacerea anulării alegerilor. (...) Dar pe mine nu mă poate convinge nimeni că acest Georgescu este omul rușilor", a mai spus Băsescu.

"Noi am creat condiții să se amestece rușii prin modul cum am organizat alegerile și cum s-au manifestat. Exact cum s-a manifestat și JD Vance, să mă scuzați, dar Vance ne-a acuzat că am anulat alegerile, Putin ne-a acuzat săptămâna trecută și ne-a dat exemplu că am anulat alegerile. Dar faptul că, în materialul prezentat de președintele Dan, una din informații este că s-au creat adrese din 2022-2023 și că ele au fost activate cu o zi înainte de vot. Cât de proști să fie rușii ca să pregătească site-uri de atac, de promovare a lui Călin Georgescu, în Rusia? Le puteau face într-o țară africană, le puteau face în Asia, le puteau face oriunde", a concluzionat fostul președinte.

