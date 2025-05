Numirea lui Darryl Nirenberg a fost anunţată de Donald Trump pe reţelele de socializare. "Darryl a fost, și va continua să fie, un luptător neobosit pentru programul meu America pe primul loc. El ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susținem parteneriatul nostru militar și să promovăm și să apărăm interesele economice și de securitate ale Americii în străinătate", a fost mesajul lui Donald Trump.

Cine e Darryl Nirenberg

Noul ambasador este de 11 ani partener la firma de lobby şi avocatură Steptoe. Printre clienţi se numără compania petrolieră ExxonMobil. Una dintre marile lui realizări a avut loc în 2019, atunci când a convins departamentul de Justiţie să întoarcă un aviz, iar asta a dus la interzicerea cazinourilor online în toate statele americane. "Multe dintre măsurile de protecţie care sunt disponibile într-un cazino fizic pentru a împiedica oamenii să intre în necazuri şi pentru a ţine copiii la distanţă nu sunt disponibile online", declara Darryl Nirenberg în februarie 2019. În interviuri, a povestit cum i s-a schimbat viaţa în momentul în care tatăl lui a suferit un infarct şi nu a mai putut lucra.

"Când aveam 14 ani, (tata) m-a chemat la o discuţie într-o seară şi mi-a spus: Ne descurcăm bine, dar nu o să pot plăti pentru educaţia ta şi a fraţilor tăi mai mici. Aşa că m-am pus pe treabă. Am distribuit ziare şi alimente, am lucrat în supermarket. În facultate, am fost chelner. Mi-am început propria afacere, am vândut bomboane de la o tarabă pe marginea şoselei", declara Darryl Nirenberg în mai 2021. Ieri, preşedintele ales Nicuşor Dan a vorbit cu încredere despre viitorul reţatiei SUA ROmânia la CNN. "A fost o postare pe X a însărcinatului cu afaceri al Ambasadei SUA în România, cu care mă voi întâlni mâine. Sunt foarte încrezător că vom continua parteneriatul strategic dintre Statele Unite şi România", a declarat Nicuşor Dan. Nicuşor Dan a demontat mitul potrivit căruia George Simion a fost candidatul preferat de Washington la alegeri. "Nu a existat un sprijin al administrației Trump pentru el. Doar domnul Simion a spus că primește sprijin, dar nu a existat acest sprijin", a declarat Nicuşor Dan.

Interviul a avut loc într-un moment în care relaţiile dintre Washington şi Bucureşti sunt tot mai tensionate. În ultimele luni, vicepreşedintele JD Vance a criticat anularea primului tur al alegerilor prezidenţiale, iar participarea ţării noastre la programul Visa Waiver a fost suspendată. Pe X, Nicuşor Dan a făcut primul pas pentru o relaţie bună cu Donald Trump. Tot ieri, mai mulţi senatori americani, republicani şi democraţi, au semnat o scrisoare de felicitare pentru noul preşedinte al României.

