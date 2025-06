Trump îl ceartă pe Medvedev: “De aia Putin e șeful”. Replica rusului: Moscova nu trimite arme nucleare în Iran

Fostul preşedinte al Rusiei a susţinut că există mai multe ţări "dispuse să trimită" arme nucleare Iranului ca rezultat al atacului american asupra unor situri nucleare esenţiale. De asemenea, Medvedev l-a ironizat pe liderul american pentru că a "împins SUA într-un alt război", a transmis CNBC.

Preşedintele american Donald Trump a răspuns pe propria sa reţea socială, Truth Social.

"L-am auzit cumva pe fostul preşedinte Medvedev, din Rusia, aruncând la întâmplare cu 'cuvântul cu N' (Nuclear!), şi spunând că el şi alte State ar oferi focoase nucleare Iranului? Chiar a spus asta sau este doar în imaginația mea? Dacă a spus asta şi, dacă se confirmă, vă rog să mă anunţaţi, IMEDIAT. 'Cuvântul cu N' nu ar trebui să fie tratat cu atâta lejeritate. Cred că de-asta Putin este 'ŞEFUL'. Apropo, dacă cineva crede că 'echipamentul' nostru a fost grozav pe timpul weekendului, cel mai puternic echipament pe care în avem, cu 20 de ani în avans faţă de turmă, este Submarinul Nuclear. Sunt cele mai puternice şi letale arme construite vreodată, şi tocmai ai lansat 30 de rachete Tomahawk - Toate 30 şi-au atins ţinta perfect. Deci, în plus faţă de Marii noştri Piloţi de Vânătoare, mulţumesc Căpitanului şi Echipajului!" a scris Donald Trump.

Răspunsul lui Medvedev: "Rusia nu are nicio intenţie de a furniza focoase nucleare Iranului"

Dmitri Medvedev a răspuns postării preşedintelui american tot în mediul online, pe X.

"Referitor la preocupările preşedintelui Trump: Condamn atacul Statelor Unite asupra Iranului - nu a reuşit să îşi îndeplinească obiectivele. Totuşi, Rusia nu are nicio intenţie de a furniza focoase nucleare Iranului pentru că, spre deosebire de Israel, suntem parte a Tratatului de Neproliferare Nucleară. Ştiu destul de bine ce implicaţii ar fi, fiindcă am supravegheat forţele noastre nucleare în calitate de preşedinte. Dar alte ţări ar face asta - iar asta este ceea ce s-a spus. Şi nu ar trebui în niciun caz să ne certăm pe cine are mai multe bombe nucleare. Cu atât mai mult datorită Noului Tratat START, pe care l-am semnat cu Statele Unite când eram preşedinte şi care încă este în vigoare - pentru moment. Întrebarea este: ce urmează?" a transmis Dmitri Medvedev.

