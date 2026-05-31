Un lider sindical din Poliţia Capitalei s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan

Un agent-șef din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), care deține și funcția de reprezentant sindical al Europol la nivelul Sectorului 2, este cercetat penal după ce a fost depistat conducând un autoturism sub influența alcoolului.

Polițistul, în vârstă de 39 de ani, încadrat la Secția 28 Poliție – Biroul Criminalistic, a fost oprit în trafic duminică dimineață, în jurul orei 06:30, pe raza orașului Mioveni, județul Argeș.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul indicat a fost de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform procedurilor legale, acesta a fost transportat la Compartimentul de Primiri Urgențe Mioveni pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Surse din poliție au precizat că pe numele agentului a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută de articolul 336 alineatul (1) din Codul Penal.

Consumul de alcool la volan este considerat faptă penală dacă rezultatul depăşeşte 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

