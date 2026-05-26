O declaraţie halucinantă a ministrului Culturii l-a costat funcţia. Demeter Andras Istvan şi-a dat demisia după ce a fost înregistrat în timp ce batjocoreşte cu un limbaj trivial ideea de interes naţional al României, afirmând că el este ungur. Fostul ministru, prins între propriile cuvinte, a susţinut iniţial că nu îşi aminteşte dacă a făcut sau nu afirmaţiile şi a cerut dovezi că nu e vorba despre un trucaj.

"Îmi bag (...) în interesul național! Pentru că eu sunt ungur!". Este declaraţia care l-a costat funcţia pe pe Demeter Andras Istvan. Într-o discuție cu angajații, fostul ministrul rememora momentul în care a fost anchetat de procurori, pe vremea când conducea Societatea Română de Radio. A fost acuzat atunci că a aprobat o cheltuială nejustificat de mare pentru achiziţia unui post de radio în Republica Moldova.

"Zic: doamna procuror! Eu, dacă mă enervez, eu mă duc acum, că încă sunt în Consiliul de Administraţie. Îi anunţăm pe ruşi. Vindem radioul cu 5 milioane. Şi îmi bag (...) în interesul naţional. Pentru că eu sunt ungur!", este pasajul citat.

Cuvinte grele, cu ecou și mai greu. Nu confirmă, dar nici nu infirmă autenticitatea înregistrării. Într-o primă intervenţie, a cerut o expertiză pentru a afla dacă vocea îi aparţine sau dacă a fost modificată.

"Nu îmi amintesc să fi avut loc o astfel de afirmaţie din partea mea. Dacă acest lucru s-ar adeveri, atunci sunt dispus să fac tot ceea ce trebuie. Şi nu trebuie să fac mare lucru. Trebuie să mă retrag din funcţia pe care o deţin, trebuie să cer scuze tuturor pentru greşeala pe care aş fi făcut-o", a declarat Demeter Andras Istvan, la scurt timp după apariţia în spaţiul public a înregistrării.

"Indiferent de context, o astfel de declaraţie făcută de un oficial al statului şi mai ales ministrul Culturii, rămâne scandaloasă. O asemenea funcţie impune muncă în folosul ţării şi implicit pentru binele românilor, mai ales că în urmă cu mai puţin de un an, la preluarea mandatului, Demeter Andras Istvan a jurat cu mâna pe biblie, în faţa întregii ţări", explică Andreea Milea, reporter Observator.

De la promisiunea de a lucra pentru binele românilor, la o afirmație care pare să sfideze exact acest principiu e un contrast care aprinde scandalul.

"Am rămas absolut stupefiat când am văzut această afirmaţie. O atare afirmaţie din partea unui ministru UDMR comportă anumite riscuri pentru comunitatea maghiară. Şi din acest motiv i-am şi cerut ca dânsul să-şi dea demisia", a anunțat purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond.

Demeter Adras Istvan s-a conformat. Şi-a prezentat demisia aseară. În actul trimis premierului, politicianul tot nu recunoaşte că declaraţia îi aparţine. Dar susţine că nu vrea să complice situaţia într-un guvern deja fragil.

Demeter Andras Istvan este unul dintre cei mai controversaţi miniştri din cabinetul Bolojan. Actorul devenit politician a fost implicat până acum în 4 dosare penale şi are la activ o condamnare definitivă pentru conflict de interese. A fost urmărit penal inclusiv pentru deţinere ilegală a unei arme de vânătoare, care i-a fost în cele din urmă confiscată.

