Val de ameninţări la adresa lui George Simion, după vizita în Londra. Liderul AUR, comparat cu Charlie Kirk

George Simion, președintele AUR, a devenit ținta unor amenințări cu moartea pe rețelele de socializare, după ce a participat la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra, potrivit Mediafax. Formațiunea sa a depus plângere penală și cere autorităților să investigheze apelurile la violență împotriva liderului.

15.09.2025
Președintele AUR, George Simion, a fost ținta unui val de mesaje amenințătoare pe rețelele de socializare după ce a participat la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra.

În mesajele apărute online, unii utilizatori au cerut eliminarea fizică a liderului AUR, comparându-l cu activistul american Charlie Kirk, recent ucis.

"Acești indivizi care se bucură de asasinarea unui tânăr de 31 de ani, tată a doi copii, ar fi în extaz dacă George Simion ar avea aceeași soartă, dacă fiecare lider suveranist din Europa ar fi redus la tăcere, ca într-un plan de epurare politică în care vocile incomode sunt eliminate una câte una. Suntem în fața unui război spiritual: binele contra răului, libertatea contra tăcerii impuse prin frică", potrivit comunicatului de presă al AUR.

Formațiunea condusă de Simion a depus plângere penală împotriva celor care au incitat la ură și violență și solicită autorităților să ancheteze aceste amenințări.

AUR susține că nu va accepta ca România să devină un spațiu în care libertatea de exprimare se plătește cu viața.

