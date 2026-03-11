Sondaj INSCOP: Peste jumătate dintre români cred că PSD ar trebui să iasă de la guvernare

Peste jumătate dintre români consideră că PSD ar trebui să iasă de la guvernare, potrivit Barometrului Informat.ro - INSCOP Research realizat la începutul lunii martie. În același timp, votanții social-democrați au o opinie diferită: majoritatea covârșitoare susține ca partidul să rămână la putere.

Conform sondajului, 81% dintre votanții PSD consideră că social-democrații ar trebui să rămână la guvernare, în timp ce doar 17% dintre aceștia cred că partidul ar trebui să iasă din executiv.

La nivelul întregii populații, percepția este însă diferită: 37,3% dintre respondenți sunt de părere că PSD ar trebui să rămână la guvernare, în timp ce 55,7% cred că partidul ar trebui să iasă de la guvernare. 7% dintre participanți au declarat că nu știu sau nu au dorit să răspundă.

În rândul votanților altor partide, opiniile sunt împărțite. 52% dintre votanții PNL și 46% dintre votanții USR consideră că PSD ar trebui să rămână la guvernare. În schimb, doar 19% dintre votanții AUR împărtășesc această opinie.

În ceea ce privește ideea ieșirii PSD de la guvernare, aceasta este susținută de 42% dintre votanții PNL și 46% dintre votanții USR. Cei mai mari susținători ai acestei variante sunt votanții AUR, dintre care 79% consideră că social-democrații ar trebui să părăsească guvernarea.

Potrivit INSCOP, datele au fost colectate în perioada 2–6 martie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion simplu, stratificat, de 1.100 de persoane. Eșantionul este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste, pe principalele categorii socio-demografice (sex, vârstă, ocupație). Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

