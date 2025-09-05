Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune: "Nu anulaţi scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap"

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune cere într-o scrisoare deschisă adresată Guvernului şi Parlamentului să nu anuleze scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat. Scutirile de impozit, pe care guvernanţii intenţionează să elimine, au fost "singura gură de aer" care le-a permis să-şi păstreze casă sau să se deplaseze spre medic, terapie ori loc de muncă, potrivit documentului citate de Agerpres.

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune (APPAA) susţine că proiectul de lege prin care se elimină scutirile de impozite pentru locuinţe, terenuri şi mijloace de transport loveşte direct în aceşti oameni.

"Proiectul de lege prin care doriţi să eliminaţi scutirile de impozite pentru locuinţe, terenuri şi mijloace de transport loveşte direct în aceşti oameni. Pentru mulţi, aceste facilităţi nu au fost niciodată ca un bonus, ci singura gură de aer care le-a permis să-şi păstreze casa, să aibă un acoperiş sigur sau să se deplaseze spre medic, terapie ori loc de muncă", a transmis APPAA.

Potrivit asociaţiei, veniturile suplimentare aduse bugetului sunt aproape inexistente, dar consecinţele asupra oamenilor sunt devastatoare.

"Stimaţi decidenţi, vă cerem cu toată fermitatea, dar şi cu toată umanitatea: Nu anulaţi scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat. Nu transformaţi o măsură contabilă într-o marginalizare. Nu uitaţi că fiecare lege este votată pentru binele oamenilor şi nu împotriva lor! Drepturile persoanelor cu dizabilităţi nu se negociază şi nu se taie la rectificarea bugetară. Ele sunt parte din demnitatea noastră ca naţiune", se mai arată în scrisoarea semnată de preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune, Rozalina Lăpădatu.

