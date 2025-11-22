Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Atacul lui Bolojan asupra sistemul de sănătate, singurul domeniu ocolit de măsurile de austeritate

"Unele spitale nu mai sunt pentru pacienți, ci pentru angajați". Este atacul dur la adresa medicilor, făcut chiar de către premierul Ilie Bolojan. Şeful Executivului atrage atenţia că în unele unități peste 90% din buget se duce doar pe salarii, aşa că nu mai rămâne nimic pentru medicamente, analize sau aparatură. Şi în timp ce sistemul pare ferit de austeritate, criza de personal e tot mai acută.

de Marko Pavlovici

la 22.11.2025 , 13:21

Una dintre soluţiile pe care Guvernul vrea să le aplice este extinderea listei de medicamente generice, una menită să reducă cheltuielile şi să crească accesul pacienţilor la tratamente. Sistemul de sănătate este unul dintre sectoarele care a fost ferit de măsurile de austeritate pentru că în acest moment nu există nicio propunere de tăiere a salariilor. Ministrul Sănătăţii spune că într-un domeniu aflat sub presiune şi cu deficit de personal nu e momentul pentru astfel de măsuri.

În ultimii 7 ani, peste 7.000 de medici au plecat în străinătate

Premierul Ilie Bolojan a spus că în anumite spitale 90% din buget este direcţionat către salarii şi cheltuielile cu salarii, iar restul pentru medicamente şi tratamente. Reforma adoptată luna trecută în sănătate vrea să corecteze acest lucru pentru că, aşa cum spunea premierul, sporurile din sănătate sunt fie minime, fie maxime, nu este un echilibru. Ministerul Sănătăţii vrea ca reforma să plătească medicii în funcţie de performanţele acestora şi tot pe acest criteriu să fie acordate şi sporurile.

Articolul continuă după reclamă

Asociaţiile de pacienţi atrag atenţia asupra acestui fapt şi spun că sistemul de sănătate e subfinanţat. În ultimii 7 ani, peste 7.000 de medici au plecat în străinătate.

Marko Pavlovici Like
ilie bolojan premier sanatate medici
Înapoi la Homepage
“Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
&#8220;Nu mai intra în baie&#8221; Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România?
Observator » Sănătate » Atacul lui Bolojan asupra sistemul de sănătate, singurul domeniu ocolit de măsurile de austeritate