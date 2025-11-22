"Unele spitale nu mai sunt pentru pacienți, ci pentru angajați". Este atacul dur la adresa medicilor, făcut chiar de către premierul Ilie Bolojan. Şeful Executivului atrage atenţia că în unele unități peste 90% din buget se duce doar pe salarii, aşa că nu mai rămâne nimic pentru medicamente, analize sau aparatură. Şi în timp ce sistemul pare ferit de austeritate, criza de personal e tot mai acută.

Una dintre soluţiile pe care Guvernul vrea să le aplice este extinderea listei de medicamente generice, una menită să reducă cheltuielile şi să crească accesul pacienţilor la tratamente. Sistemul de sănătate este unul dintre sectoarele care a fost ferit de măsurile de austeritate pentru că în acest moment nu există nicio propunere de tăiere a salariilor. Ministrul Sănătăţii spune că într-un domeniu aflat sub presiune şi cu deficit de personal nu e momentul pentru astfel de măsuri.

În ultimii 7 ani, peste 7.000 de medici au plecat în străinătate

Premierul Ilie Bolojan a spus că în anumite spitale 90% din buget este direcţionat către salarii şi cheltuielile cu salarii, iar restul pentru medicamente şi tratamente. Reforma adoptată luna trecută în sănătate vrea să corecteze acest lucru pentru că, aşa cum spunea premierul, sporurile din sănătate sunt fie minime, fie maxime, nu este un echilibru. Ministerul Sănătăţii vrea ca reforma să plătească medicii în funcţie de performanţele acestora şi tot pe acest criteriu să fie acordate şi sporurile.

Articolul continuă după reclamă

Asociaţiile de pacienţi atrag atenţia asupra acestui fapt şi spun că sistemul de sănătate e subfinanţat. În ultimii 7 ani, peste 7.000 de medici au plecat în străinătate.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰