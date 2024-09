Achim a început grădinița, grupa mare, și, după nici o săptămână, a intrat din nou în vacanță. "Am tușit și am făcut febră mare. Am fost bolnav!", spune el. "A răcit! A început să tuşească şi a făcut şi temperatură peste noapte. 39,8... destul de mare!", adaugă mama lui Achim.

Boala care umple spitalele după începerea şcolii

Nici nu a început bine toamna, că numărul infecţiilor respiratorii în rândul copiilor a crescut. Debutul anului școlar a coincis și cu o răcire accentuată a vremii, iar medicii se aștepta ca numărul pacienților să devină și mai mare.

"Asocirea cu răcirea timpului, după cum am văzut, grăbeşte puţin vârful epidemic, însă cam într-o săptămână se vor întâlni din ce în ce mai multe răceli şi infecţii virale. E normal ca până la 3 ani un copil să răcească de 6 – 8 , chiar 10 ori pe an. Ceea ce pare mult, o dată la o lună şi jumătate un copil poate fi bolnavior, dar e extrem de important să îl tratăm corect şi să nu ne panicăm", explică Ioana Ciucă, medic pneumolog.

"Din păcate, avem probleme de la 2 ani. Pneumonii, astm alergic, mai multe. E foarte greu, pentru că acum e perioada de acomodare şi să lipsească de la început e greu pentru el. E greu, pentru părinți sunt multe bătai de cap!", spune un părinte.

Sfatul medicilor pentru părinţi

Cadrele medicale îi sfătuiesc pe părinţi să fie atenţi la simptomele pe care copiii le au şi să îi ţină acasă, atunci când apar probleme. "Febra foarte mare care nu cedează la antitermice, tusea care este accentuată şi nu răspunde la tratament, trebuie în mod clar evaluată, totodată, creşterea frecvenţei respiratorii. Un copil care nu mănâncă, nu are stare generală bună", adaugă Ioana Ciucă, medic pneumolog.

Potrivit DSP Timiş, doar în ultima săptamână au fost 419 cazuri de infecţii acute respiratorii, atât la copii, cât şi la adulţi, şi 43 de internaţi. Sunt şi mai multe cazuri de pneumonii, şaptezeci şi şapte. În cazul a 50 de pacienţi a fost necesară spitalizarea.

Medicii de familie sunt pregătiţi să administreze vaccinul antigripal, chiar dacă susţin că populaţia a devenit mai sceptică după pandemie. "Recomandăm vaccinarea întergii populaţii, indiferent de vârstă, şi, mai ales, a acelora care frecventează colectivităţile. Parte din populaţie şi-a pierdut încrederea în vaccinare şi avem o problemă când se pune în discuţie vaccinarea copiilor", spune Elisabeta Spătaru, medic de familie.

"Este sezonul, există categorii la care compensarea e 100%, copiii până la 18 ani, persoane peste 65 de ani şi cei cu boli cronice peste 45 de ani, femeile gravide sunt beneficiari ai compensării integrale a vaccinului care se găseşte deja în farmacii", a declarat Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii.

Medicii spun că banalul gest de spălare a mâinilor rămâne extrem de important. La fel şi aportul de fructe şi legume proaspete.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

