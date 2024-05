Românii ar putea avea card de sănătate electronic până la finalul anului viitor. Ministrul Digitalizării promite o aplicaţie prin care asiguraţii vor putea vedea inclusiv istoricul lor medical. Actualul sistem informatic al Casei de Asigurări dă erori în fiecare zi şi pune mii de bolnavi pe drumuri. În plus, costă statul român câteva milioane de euro în fiecare an.

Pacientă: Nu a putut medicul de acolo să îmi dea rețetă pentru că sistemul nu mergea și a trebuit să mă reprogramez a doua zi ca să îmi dea rețetă. Mi-a zis veniți mâine că nu merge sistemul, omul nu era de vină. Iau cu bani, că durerile pe care le am, nu am ce face.

Pacienta trebuie să facă lunar cel puţin două drumuri pentru a-şi primi tratamentul, din cauza sistemului care mai mult nu funcţionează.

Cosmina Berbecel, medic de familie: Acest sistem informatic ne încurcă foarte tare. Pierdem vremea efectiv pentru că nu reușim să ajutăm pacientul, tot pleacă fără documentația necesară dacă sistemul nu funcționează.

Din 2002 şi până acum, statul a pompat sute de milioane de euro în sistemul informatic al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, fie că vorbim de investiţia iniţială, de mentenanţă sau de modernizare. Iar cardurile fizice au costat şi ele. Numai anul trecut, tipărirea lor s-a ridicat la 3,3 milioane de euro.

"În total peste 300 de milioane de euro pentru un un sistem informatic şi un card care ar fi trebuit să ajute pacienţii. Acum nu e mare diferenţă între cardul de sănătate şi o simplă bucată de plastic", transmite Cristina Tănasă, reporter Observator.

Pentru a nu fi puşi de Curtea de Conturi să dea bani înapoi, unii medici îşi iau măsuri de precauţie, atunci când sistemul nu funcţionează.

Cosmin Alexandrescu, medic radiolog, medic de ambulator: Pacientul semnează pe verso-ul biletului, o dată că nu este internat în spital, sau că nu a fost internat în spital la momentul emiterii biletului până la momentul efectuării investigației.

În multe cazuri, doctorii au fost nevoiţi să dea în judecată CNAS din cauza ineficienţei sistemului informatic pe care-l deţine.

Mihnea Stroe, Președintele Patronatului Medicilor de Familie: Ultima dată am avut 200 și ceva de lei, depinde, am avut situații în care am dat în judecată casa pentru că era vorba de 7000 și ceva de lei. În cazul în casa de asigurări întârzie să plătească ca și noi.

După 20 de ani recunosc şi autorităţile că actualul sistem nu mai poate fi menţinut. Aşa că se pun bazele unuia nou, care ar urma să fie funcţional peste un an. Banii vin din PNRR.

Bogdan Ivan, Ministrul Digitalizării: Atunci când lucrezi în format digital, rămân urme, este foarte simplu şi toate sunt trasabile. Pentru a ne asigura de transparenţă totală, Orice român va putea să solicite datele la final de an sau trimestrial, care sunt instituţiile din România care au accesat datele personale ale cetăţeanului, în ce perioadă, de către cine şi cu ce scop.

Noul card va putea fi utilizat de pe telefon printr-o aplicaţie prin care să lucreze toţi furnizorii de servicii medicale.

