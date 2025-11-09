Antena Meniu Search
Ministrul Sănătăţii: "Din păcate, încă există mulţi români care consideră că vor fi microcipaţi"

Există din păcate un procent destul de ridicat de oameni în România care consideră că odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică vor fi microcipați, a declarat duminică ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

de Redactia Observator

la 09.11.2025 , 16:17
Ministrul Sănătăţii: "Din păcate, încă există mulţi români care consideră că vor fi microcipaţi" Ministrul Sănătăţii: "Din păcate, încă există mulţi români care consideră că vor fi microcipaţi" - Profimedia

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a fost întrebat duminică de ce nu sunt integrate cardurile de sănătate în cărțile electronice de identitate: "Există și va exista în noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate. Prima versiune va fi la finalul acestui an disponibilă, dar el funcțional complet și integrat la finalul semestrului I, practic în august anul viitor", relatează Mediafax.

Ministrul spune că, în prima fază, se va merge pe o versiune de tranziție.

