Riscul de obezitate este confirmat oficial şi de cifrele publicate de Institutul Naţional de Sănătate Publică miercuri, de Ziua Mondială de Luptă împotriva Obezităţii.

În prezent, în lume sunt peste un miliard de oameni care suferă de obezitate. În plus, aproape 2 milioane de persoane mor prematur din cauza bolilor asociate: diabet, hipertensiune arterială, boli cardiovasculare sau cancer.

Problema este şi mai extinsă în rândul copiilor. Un studiu european realizat pe categoria de vârstă 6-10 ani arată că unul din patru copii este supraponderal, iar unul din zece este deja diagnosticat cu obezitate. Vorbim despre analize făcute în 37 de ţări, pe parcursul a doi ani - Inclusiv în România!

Peste 27% dintre copiii din România cu vârsta de 7 ani se luptă cu kilogramele

Pe plan naţional, proporția copiilor care se confruntă cu exces ponderal este semnificativă încă de la vârste fragede. Mai exact, la vârsta de 7 ani, 27,5% dintre copii au o greutate peste limitele considerate normale pentru dezvoltarea lor. Situația devine și mai îngrijorătoare la vârsta de 8 ani, unde prevalența crește la 32%.

O creştere ce reflectă probleme de alimentaţie, consum crescut de alimente ultraprocesate şi foarte puţină activitate fizică. Specialiştii spun că tot ecranele sunt un factor important care au contribuit la aceste statistici.

Sunt date care indică nu doar o realitate statistică îngrijorătoare, ci și o provocare majoră pentru sistemul de sănătate publică și pentru politicile de prevenție, aproape inexistente în România! Fără programe şi intervenţii timpurii, riscul este ca această tendință să devină noua normalitate pentru generațiile viitoare.

