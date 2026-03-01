Antena Meniu Search
Promovat ca un aliment minune pentru sănătate, oţetul de mere are mai multe beneficii decât am putea crede şi ne poate ajuta să slăbim. În plus, este şi ieftin. 

de Redactia Observator

01.03.2026

Este vorba despre un ingredient pe care probabil îl ai deja în bucătărie, dar pe care nu-l folosești la potențialul lui real: oțetul de mere. Nu e trend, nu e modă, e un aliment funcțional cu beneficii dovedite în studii clinice pe oameni. Ieftin, accesibil și ușor de folosit. 

Se obține prin fermentarea merelor, conține 5% acid acetic (componentă activă principala), vitamine B, minerale (potasiu, fosfor, calciu), polifenoli antioxidanți, "Mama oțetului", cultură probiotică naturală (doar în cel nepasteurizat). Hippocrate îl folosea acum 2400 de ani pentru dezinfectarea rănilor.

De ce este benefic pentru sănătate? Încetinește golirea gastrică, crește sensibilitatea la insulină, nu vindecă diabetul, dar e un adjuvant util și ieftin. Crește sațietatea, activează AMPK, reduce trigliceridele.

Cum se foloseşte corect? Nu depăși 30 ml/zi; întotdeauna diluat; folosește pai pentru a proteja smalţul dinţilor. Precauție la diabetici sub tratament (risc hipoglicemie)

