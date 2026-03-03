Antena Meniu Search
Video Vremea care ne aduce răceala. Sfaturi pentru perioadele cu zile calde şi nopţi reci

În condiţiile în care prognoza meteo anunţă temperaturi în creştere în zone ale României, geaca groasă de iarnă ne-ar putea crea un disconfort termic în următoarele ore. Pe de altă parte, de preferat acest disconfort celui pe care ni l-ar produce o răceală. Diminețile și serile rămân reci, iar diferențele de temperatură dintre orele zilei favorizează apariția virozelor.

Primăvara vine şi cu trufandale în pieţe, au început să apară urzicile, spanacul, loboda, ceapa verde. Toate acestea sunt surse de nutrienţi necesari organismului după sezonul rece. Concret, acum ar trebui să ne încărcăm bateriile cu o dietă diversificată, din punct de vedere cromatic. Cu cât farfuria este mai plină de verdeţuri, cu atât ajută mai mult în tratarea sau combaterea virozelor. Tot ce este de culoare verde este bogat în clorofilă, fier vegetal, magneziu, vitamina C, esenţiale pentru sistemul nostru imunitar.

Apoi, este foarte important să păstrăm şi o igienă corectă a mâinilor şi să folosim batiste de unică folosinţă în cazul în care ne confruntăm cu o viroză respiratorie.

De altfel, mişcarea este foarte importantă şi expunerea la soare ne ajută.

Mai mult, hidratarea este esenţială pentru a lupta cu virozele de sezon.

