Video Ursul de la Zărneşti adoptat de preşedintele polonez, salvat din sârmă ghimpată şi rămas fără mamă

De la summit, la Zărneşti. De la politică, la adopţii. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, prezent în România pentru Summitul B9, a vizitat sanctuarul de urși şi l-a adoptat pe Batyr. A primit un certificat şi a promis că-şi va trimite şi fiul la Zărneşti. Nu în vizită, ci ca voluntar. 

de Claudiu Loghin

la 16.05.2026 , 07:30
"Ce se întâmplă cu micuţul meu ursuleţ?", a spus Karol Nawrocki

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a primit și un certificat cu numele pe care l-a ales pentru animalul său, pe care l-a adoptat cu acte în regulă. 

Batyr este un ursuleț de un an și câteva luni, adoptat de președintele Poloniei. A ajuns aici, la sanctuarul de la Zărnești, după ce a fost salvat dintr-un gard de sârmă ghimpată, unde plângea după mama lui. Aici este bine întreținut, hrănit și este alături de alți trei urși salvați din situații dificile.

Şeful de cabinet al liderului polonez, Marcin Przydacz, a anunţat adopţia şi pe platforma X.

"Ultimele zile au fost pline de discuții despre cele mai importante subiecte - arhitectura de securitate, flancul estic al NATO și politica. Dar s-a mai întâmplat un lucru despre care trebuie să vă povestesc. Președintele a adoptat un alt animal de companie. De data aceasta, puțin mai mare, Lui Yuki, curajosul câine de la adăpost, rezident al Palatului Prezidențial, i s-a alăturat - deși de la distanță - ursul Baty", a spus şeful de cabinet al liderului polonez.

"A fost inițiativa dânsului, nu ne-am așteptat. Am fost anunțați doar cu câteva ore înainte. A vrut să fie o vizită simplă, fără presă, fără foarte multe laude la adresa domniei sale", spune Cristina Lapis, fondator al sanctuarului.

Președintele a fost atât de încântat de urși, încât ar vrea să îl trimită pe fiul său, în vârstă de 23 de ani, în România, ca voluntar la Sanctuarul de la Zărnești.

"Domnul ambasador va urmări cum o să crească acest ursuleț și se va dezvolta în sanctuar. Va trimite poze și vești despre el.", a mai adăugat  Cristina Lapis.

Taxa pentru adopția unui animal de la distanță este 312 lei.

"Cu siguranță, sanctuarul trebuie sprijinit pentru a fi pregătit să hrănească urșii și pentru a-i ține în siguranță și în viață.", spune o fată

Bărbat: Este o idee bună.

Reporter: De ce?

Bărbat: Pentru a-i salva, pentru a le face viața mai ușoară animalelor. 

Numele ursului nu a fost ales la întâmplare. BATYR face trimitere la pseudonimul literar sub care Karol Nawrocki a scris cartea intitulată "Spovedania lui Nikos dincolo de mormânt". În timpul vizitei, președintele a amintit și de povestea celebrului urs Wojtek, animalul care a devenit simbol al armatei poloneze în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Claudiu Loghin
Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

