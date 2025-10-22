Clinica privată din Constanţa unde Mădălina, poliţista de 29 de ani, a murit la trei ore după naştere, a funcţionat 16 ani în ilegalitate. DSP a semnat avizele de funcţionare fără ca spitalul să aibă o secţie de ATI şi un bloc operator care să respecte legile în vigoare. Clinica a rămas acum doar cu ambulatoriu, iar directorul executiv al DSP a fost demis. Mai marii din Sănătate au trimis raportul a fost la DNA şi la Parchetul General.

Clădirea în care funcţiona spitalul a fost hotel în urmă cu 16 ani. Atunci au fost solicitate şi obţinute avizele la DSP, deşi nu îndeplinea nici pe departe criteriile obligatorii.

"Clinica privată a fost acreditată pentru prima dată în anul 2009. De atunci a fost avizată în fiecare an, fără ca cineva să verifice în detaliu dacă funcţionează conform legii. Anul trecut, spitalul a primit de la primărie un aviz prin care să se poată extinde în clădirea unui hotel dezafectat de lângă", a transmis Andreea Filip, reporter Observator.

Inspectorii Ministerului Sănătăţii au scos la iveală detalii şocante. Camerele unde funcţionau secţia ATI şi sala de operaţie erau mai mici decât prevede legea. În unitatea de transfuzie sângele era ţinut în frigidere casnice, iar unele produse dezinfectante erau expirate. Mai mult, firma angajată de clinică pentru a preleva probe și a verifica dacă în saloane există bacterii nu avea acreditare. În plus, paturile din ATI erau ca într-un salon normal.

"Nu înțeleg cum a putut fi emis un aviz de funcționare din 2009 până în 2025, cu reevaluare și reautorizare anuală de către DSP, pentru o unitate sanitară care nu respectă nimic", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Directoarea DSP Constanţa este cea care a semnat autorizaţiile. Ministrul Alexandru Rogobete a decis să fie demisă din funcţie. Între timp, niciun reprezentant al instituţiei nu e de găsit.

Paznic: Am sunat, iar purtătorul nostru de cuvânt este în concediu.

Reporter: Doamna director este la şedinţă de azi dimineaţă. E ora 15.

Paznic: Da!

Reporter: Adjunctul?

Paznic: Este în concediu.

Reporter: Purtătorul de cuvânt?

Paznic: Nu ştiu exact de purtătorul de cuvânt, că nu ţin evidenţa.

Reporter: Aţi spus mai devreme că purtătorul de cuvânt este în concediu.

Paznic: Da, este în concediu.

Reporter: Adjunctul sau purtătorul de cuvânt?

Paznic: Purtătorul de cuvânt.

Reporter: Şi adjunctul?

Paznic: Şi restul... or fi la muncă, or fi în concediu.

Pentru că era unul dintre cei doi acţionari ai clinicii private, şeful secţiei de ginecologie de la Spitalul Judeţean Constanţa a fost şi el demis de managerul instituţiei.

"În ultimii şapte ani trei femei şi un bebeluş au murit în clinică la scurt timp după naştere. 2018 a fost anul cu cele mai multe decese. Pe atunci clinica avea un alt nume - ISIS. Pentru a scăpa, la nivel de imagine, de povara acuzaţiilor şi pentru a atrage în continuare pacienţi a decis să îl schimbe cu cel de acum", a transmis reporterul Observator Andreea Filip.

Mădălina a fost ultima victimă a neregulilor în lanţ din clinica privată. Tânăra s-a stins la 3 ore de la naştere, după ce medicii n-au reuşit să-i oprească hemoragia. Când a ajuns la Spitalul Judeţean era deja târziu.

"Mi-au pus, e normal să îşi ea şi ei măsuri, o foaie A4 cum că noi ne asumăm că nu vrem noi histeroctomie şi ne asumăm chiar şi decesul. Vă daţi seama. Ea sângera...Eu să scriu numele dânsei, să semnez. În stresul ăla şi în situaţia aia, ştiam că nu fac ceva bine. I-am spus: domn doctor, nu am spus că nu vrem, are 29 de ani, dacă se poate altceva că mai vrem copii, dăcă nu se poate, nu riscăm viaţa ei. Nu, semnaţi ca să fie semnat şi noi o vom rupe oricum", a spus soţul Mădălinei.

Familiile celorlate victimelor îşi caută de ani buni dreptatea în instanţă.

"După şapte ani de zile, în acest moment se aşteaptă finalizarea raportului de nouă expertiză medico-legală de către INML. Este un raport care a fost dispus acum aproape doi ani de zile. Invocate sunt tot felul de motive ce ţin în principal de lipsa personalului de specialitate din cadrul IML", a declarat aocata Flavia Tutovanu.

Raportul corpului de control a fost trimis şi către Parchetului General și DNA. Într-un comunicat de presă, clinica privată transmite că aspectele vizează exclusiv elemente de natură administrativă și tehnică, inclusiv cele aferente contractelor externalizate, și se află deja în curs de remediere.

