Copiii încep lupta cu materia de la şcoală, părinţii încep războiul total cu virozele. Un coşmar este pentru fiecare dintre noi iarna cu program de şcoală şi grădiniţă, când o săptămână merge în colectivitate, două stă acasă că a răcit. Şi atunci, din disperare facem şi noi ce putem şi ce am auzit în stânga şi în dreapta: le dăm suplimente. Unii cumpărăm vitamine de la farmacie, alţii încercăm cu metode naturiste, nişte mere de albină, cătină sau suc de lămâie. Am încercat să vă ajutăm cu informaţii despre toate acestea, vedeţi materialul chiar acum. Ce vă rog să nu uitaţi: ce punem în farfurie este cel mai important totuşi, copiii trebuie să mănânce sănătos ca să fie sănătoşi, asta e ideea de căpătâi.

Simplă sau diluată în apă, ori în sirop de cătină, o linguriţă din preparatul minune ar trebui să ţină departe gripele şi virozele respiratorii. Chiar dacă suplimentele NU sunt un tratament în sine, chiar şi medicii recunosc că produsele naturiste pot fi de ajutor.

Cel mai popular în mediul naturist pentru imunitate rămâne siropul de cătină, iar cel îndulcit cu miere este și pe placul copiilor. O singură sticlă de jumătate de litru costă 35 de lei și cantitatea este suficientă pentru aproximativ 10 zile. Dar pentru că o astfel de cură să fie eficientă ar trebui să fie ținută cel puțin 3 luni.

Medicii au însă formula lor pe care o recomandă de fiecare dată când vine toamna.

"Punând pe primul loc vaccinarea, acolo unde e cazul, în cazul gripei, în cazul bordetelei pertusis, a virusului sincitial respirator, atât a copiilor, cât şi a celor din anturaj", spune Florin Roşu, Manager spitalul de boli infecțioase Iași.

"Momentan noi nu ii dam nimic pe bază naturală. Îi dăm medicamente. Până acum Vitamina C, multivitamine şi minerale. Vitamina D întotdeauna", spune o mamă.

Vitamina D se administrează din septembrie şi până în mai sunt recomandate mai ales în lunile reci când sinteza naturală scade.

Alimentaţia corectă rămâne însă baza unui organism puternic

"Niciun supliment. Mâncare sanatoasa, bio din gradina, la noi avem păsări. Stăm la ţară. Slavă Domnului, nu am avut probleme cu copiii, foarte sănătoşi", spune o mamă.

Cei care vor să îşi susţină imunitatea cu ajutorul siropurilor, scot din buzunar câteva zeci de lei pe săptămână. O sticlă de jumătate de litru se vinde cu 35 de lei, iar cele mai căutate sunt combinaţiile de cătină, ghimbir şi aronia, sau clasicele cu afine şi coacăze. În cazul tincturilor, preţurile variază.

Pentru copiii de creşă, specialiştii ne recomandă să aşteptăm împlinirea vârstei de 3 ani din cauza potenţialului alergen al unora dintre plante şi al produselor apicole.

