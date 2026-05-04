Noi descoperiri despre efectele cafelei asupra sănătății creierului și organismului uman

Cafeaua de dimineață te poate face să te simți invincibil? Poate exista un sâmbure de adevăr în asta, deoarece noi cercetări explică modul în care cafeaua ajută la protejarea împotriva îmbătrânirii și a bolilor cronice.

În studiul publicat în revista Nutrients în martie 2026, cercetătorii de la Colegiul de Medicină Veterinară și Științe Biomedicale din Texas A&M au descoperit că substanța favorită de milioane de oameni zilnic poate activa NR4A1, un receptor din organism recunoscut pentru rolul său în îmbătrânire, răspunsul la stres și boli.

Aceste descoperiri oferă o posibilă explicație pentru efectele pe scară largă ale băuturii asupra sănătății, care au fost asociate anterior cu un risc redus de declin cognitiv și multe altele.

În cadrul studiului, cercetătorii au analizat ce compuși din cafea au influențat activitatea receptorului. Și cofeina nu a fost cea mai importantă - în schimb, compuși precum polihidroxi și polifenolii pe bază de plante au fost "mult mai activi", a explicat autorul studiului și profesorul Dr. Stephen Safe într-un comunicat de presă citat de USA Today.

"Acest lucru ar putea ajuta la explicarea motivului pentru care atât cafeaua obișnuită, cât și cea decofeinizată au fost asociate cu beneficii similare pentru sănătate în studii efectuate pe populații mari", se arată în comunicatul de presă.

Deși studiul nu dovedește o relație cauză-efect directă la oameni, el aruncă lumină asupra modului în care funcționează procesele biologice.

Așadar, da, studiul este o veste bună pentru iubitorii de cafea, dar "mai sunt multe de făcut" în ceea ce privește cercetările viitoare, a spus Safe.

"Am făcut legătura, dar trebuie să înțelegem mai bine cât de importantă este această legătură", a spus el.

