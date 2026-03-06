În România, femeile au, în medie, aproape opt ani în plus de viață, însă acești ani vin adesea cu provocări de sănătate, dezechilibre hormonale și afecțiuni cronice.

Conferința "Harta Longevității Feminine", organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce în prim-plan cele mai noi perspective medicale și științifice despre cum poate fi transformată longevitatea într-un atu real al vitalității.

La conferință vor participa specialiști români și internaționali din domeniul medical și al cercetării. Evenimentul are loc miercuri, 11 martie, de la ora 18:00, și va fi transmis live pe YouTube și Facebook. Participarea este gratuită, iar înscrierea se face prin completarea formularului disponibil pe fundatiadanvoiculescu.ro.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților? Când trece de 9 lei Când trece de 10 lei Când trece de 11 lei

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰