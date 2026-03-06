Video Româncele trăiesc, în medie, cu 8 ani mai mult decât bărbaţii. Cum arată harta logevităţii feminine
În România, femeile au, în medie, aproape opt ani în plus de viață, însă acești ani vin adesea cu provocări de sănătate, dezechilibre hormonale și afecțiuni cronice.
Conferința "Harta Longevității Feminine", organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce în prim-plan cele mai noi perspective medicale și științifice despre cum poate fi transformată longevitatea într-un atu real al vitalității.
La conferință vor participa specialiști români și internaționali din domeniul medical și al cercetării. Evenimentul are loc miercuri, 11 martie, de la ora 18:00, și va fi transmis live pe YouTube și Facebook. Participarea este gratuită, iar înscrierea se face prin completarea formularului disponibil pe fundatiadanvoiculescu.ro.
