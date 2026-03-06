Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Româncele trăiesc, în medie, cu 8 ani mai mult decât bărbaţii. Cum arată harta logevităţii feminine

În România, femeile au, în medie, aproape opt ani în plus de viață, însă acești ani vin adesea cu provocări de sănătate, dezechilibre hormonale și afecțiuni cronice.

de Alexandru Badea

la 06.03.2026 , 08:17

Conferința "Harta Longevității Feminine", organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce în prim-plan cele mai noi perspective medicale și științifice despre cum poate fi transformată longevitatea într-un atu real al vitalității.

La conferință vor participa specialiști români și internaționali din domeniul medical și al cercetării. Evenimentul are loc miercuri, 11 martie, de la ora 18:00, și va fi transmis live pe YouTube și Facebook. Participarea este gratuită, iar înscrierea se face prin completarea formularului disponibil pe fundatiadanvoiculescu.ro.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

romania femei barbati
Înapoi la Homepage
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Comentarii


Întrebarea zilei
Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților?
Observator » Sănătate » Româncele trăiesc, în medie, cu 8 ani mai mult decât bărbaţii. Cum arată harta logevităţii feminine