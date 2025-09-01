Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a realizat un ghid practic gratuit destinat persoanelor care rămân fără asigurare de sănătate, de la 1 septembrie, în contextul noilor modificări legislative. Ghidul explică, în pași simpli, ce trebuie să facă un cetățean pentru a-și putea plăti singur asigurarea de sănătate.

Dacă ai fost co-asigurat, pregătește-te! Din 1 septembrie plătești singur CASS-ul. FACIAS te ghidează

Schimbările sunt prevăzute în Legea nr. 141/2025, potrivit căreia co-asigurații își pierd calitatea de asigurat. Practic, persoanele care până acum beneficiau de servicii medicale în baza statutului de co-asigurat vor fi obligate să își achite singure contribuția pentru a rămâne asigurate.

Singurele categorii de co-asigurați care rămân cu asigurare de sănătate sunt copiii, elevii sau anumite categorii de studenți, femeile însărcinate, pensionarii, șomerii cu indemnizație, persoanele cu handicap grav sau bolnav în programe naționale de sănătate, respectiv cele în concediu pentru creșterea copilului.

Toate celelalte categorii de co-asigurați își vor pierde acest statut de la începutul lunii septembrie.

Această inițiativă face parte din campania derulată de FACIAS „E dreptul meu”. Ghidul este disponibil pe https://facias.ro/ghid-practic-cum-devii-asigurat-voluntar-la-sanatate/

