Chiar dacă pare banal, dezordinea ne afectează mai mult decât credem. Nu înseamnă doar un sertar plin sau o bucătărie haotică, ci stres, lipsă de control și, uneori, chiar pericol. Studiile arată că dezordinea ne îmbolnăvește mintea și transformă propria casă. Iată cum putem readuce ordinea în viaţa noastră.

Pentru unii pare o simplă preferință, dar știința ne arată clar că dezordinea ne stresează, ne afectează sănătatea mintală și fizică, ne reduce productivitatea, iar în cazuri extreme poate deveni periculoasă.

Dezordinea înseamnă lipsa organizării obiectelor din jurul nostru. E acel sertar ticsit, acea bucătărie cu totul pe blaturi, raftul plin de lucruri pe care nu le mai folosești de ani de zile. Poate părea inofensiv, dar dezordinea acționează subtil și zilnic asupra creierului nostru.

Cum ne afectează psihic şi fizic

Creierul nostru iubește ordinea. Când știe unde sunt lucrurile, se simte în control și eficient.

Dar când cauți 10 minute un act, un condiment sau un body de copil cu Mickey Mouse, creierul tău consumă energie inutilă, se stresează și își pierde încrederea în propriile capacități.

În casele dezorganizate, studiile arată niveluri mai mari de cortizol, hormonul stresului, mai ales la femei. Dezordinea vizuală produce stres cronic. Iar dacă știi că orice ai vrea să faci acasă va începe cu "stai să găsesc întâi", deja trăiești într-o tensiune continuă.

Studiile arătat că în casele cu bucătării dezorganizate, riscul de obezitate este cu 77% mai mare.

De ce? Pentru că alegem impulsiv. Dacă ai la vedere bombonele, covrigei şi snacks-uri o să mănânci mai mult. Dacă bucătăria e ordonată, cu fructe și legume la vedere, mănânci mai conștient.

Dezordinea fizică ănseamnă mai mult praf, acarieni şi mucegaiuri. Obiectele lăsate peste tot împiedică o curățenie eficientă. Mai mulți dăunători precum gândacii sau rozătoarele adoră locurile aglomerate şi întunecate.

Lucrurile lăsate la voia întâmplării, precum jucăriile, de exemplu, pot duce la accidente casnice. La vârstnici, asta poate provoca fracturi grave, chiar letale. În dezordine, copii sunt mai predispuși la accidente.

Iată câteva semne că dezordinea te afectează. Te simți jenat să primești musafiri. Copiii nu-și găsesc hainele sau ghiozdanul. Ai sertare care nu se mai închid. Te împiedici des prin casă. Pierzi timp zilnic căutând lucruri. Ai observat mucegai, mirosuri neplăcute sau dăunători. Dacă ai bifat oricare dintre astea, e timpul să schimbi ceva.

Cum aducem ordinea înapoi

Începe cu o zonă mică: un sertar, un raft. Fă curățenia în echipă, nu singur. Transform-o într-o activitate de familie. Nu-ți propune să faci totul într-o zi. Scapă de lucrurile inutile. Întreabă-te: "L-am folosit în ultimul an?" Dacă nu, donează, reciclează, aruncă. Implică și copiii. Fiecare copil poate avea sarcini potrivite vârstei.

Există şi dezordine creativă. Alexander Fleming a descoperit penicilina pentru că a lăsat laboratorul dezordonat. Mucegaiul a crescut accidental pe culturile de bacterii și a salvat milioane de vieți. Dar astea sunt excepții, nu regula. Pentru 99,9% dintre noi, ordinea e soluția sănătoasă.

Concluzia este că ordinea înseamnă sănătate. Scade stresul, te ajută să fii productiv, îți face viața mai simplă și mai curată. E greu? Poate. Dar începe azi, cu un spațiu mic.

