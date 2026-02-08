Organizaţia Salvaţi Copiii cere interzicerea reţelelor sociale în cazul minorilor sub 13 ani. Şi totodată, sancţiuni dure pentru platformele care nu se conformează sau lasă portiţe pentru încălcarea legii. Însă reacţia autorităţilor noastre nu e foarte clară în acest moment. Sunt multe păreri împărţite. O lege zace în Parlament, astfel încât, deocamdată, rezolvarea stă tot în mâinile părinţilor. Şi poate că ar fi bine ca părinţii să înţeleagă de ce specialistii vorbesc despre dependenţă în adevăratul sens al cuvântului, atunci când vine vorba despre copiii cu acces la reţele sociale, şi de ce unii dintre ei ajung chiar la o form sevraj atunci când rămân fără ele. Chiar săptămâna aceasta, o ştire din India a făcut înconjurul lumii, trei surori s-au sinucis după ce părinţii le-au confiscat telefoanele mobile.

"Deocamdată rezolvarea stă tot în mâinile părinților. Și poate că ar fi bine ca părinții să înțeleagă de ce specialiștii vorbesc despre dependență în adevăratul sens al cuvântului atunci când vine vorba despre copii cu acces la rețelele sociale și de ce unii dintre ei chiar ajung la o formă de sevraj atunci când rămân fără ele", explică profesor universitar dr. Georgeta Pănișoară, psiholog.

Ea atrage atenția că rețelele sociale, și mai ales TikTok, stimulează creierul copiilor prin recompense rapide și plăcere imediată: "TikTok-ul este un aparat mic de produs dopamină, adică de produs recompensă și plăcere. Clipurile sunt foarte scurte, dinamice, plăcute, combină stimul și imagine, muzică, umor și surpriză. Creierul nostru are nevoie de recompense de genul ăsta. Așa că plăcerea vine foarte ușor și atunci nu mai este vorba de fericire, e chiar vorba de dependență."

Psihologul subliniază rolul esențial al familiei și al părinților în gestionarea timpului copiilor pe ecrane: "Este foarte greu să iei drepturi. Și orice lege nu va putea interzice efectiv ce se întâmplă în familie. Acolo părintele trebuie, până la urmă, să nu-l mai lase pe copil la volan. Să negociezi liniștea din familie și să negociezi ideea că a nu fi conflicte în familie înseamnă să-l lași acolo pe rețelele sociale, că așa e liniște. Până la urmă vorbim de disconfortul părintelui și cât de mult își dorește el să pună reguli ca să-i fie bine copilului."



Pentru a reduce riscul dependenței, psihologul recomandă reguli simple și pași mici: "Telefonul ar trebui să fie un privilegiu, nu un drept pur și simplu câștigat. Trebuie ușor, ușor să introducem și alte reguli. Hai să facem pauză o jumătate de oră, odată la o oră. Hai să începem cu detox o jumătate de zi și să facem ceva plăcut în orele respective. Programul de ecran să fie stabilit de părinte, nu de copil. Să fie după ce s-au făcut temele și responsabilitățile copilului. Fără telefon la masă, pentru că acolo avem altă activitate. Și mai sunt reguli de acestea ușoare, trebuie să ne gândim inclusiv la consecințe: dacă azi ai depășit timpul, îl reduci din programul de mâine."

Dr. Pănișoară recomandă introducerea regulilor de la vârste fragede: "Este mai simplu să introducem programul sănătos la vârste mici decât să formăm acea rutină nesănătoasă. Ideea de reguli trebuie introdusă treptat. Nu putem să schimbăm recompensa totală pentru creierul copilului prin interzicerea completă, trebuie să negociem lucrurile astea, copilul să vadă că e partea soluției, să nu existe numai conflicte sau să pară că este o problemă imensă."

