Acuzaţii fără precedent la Spitalul Judeţean Constanţa. Directoarea dezvăluie că şapte din zece doctori nu mai fac gărzi din motive medicale şi îi bănuieşte că sunt bolnavi închipuiţi. Ministrul Sănătăţii trimite Corpul de Control acolo să verifice scutirile. Şi anunţă, în exclusivitate pentru Observator, că are o rezolvare pentru aceste situaţii.

Directoarea Spitalului Judeţean Constanţa îşi acuză, fără menajamente, colegii că trag chiulul cu ajutorul scutirilor medicale.

"Am medici care fac kite, am medici pe care îi văd când plec acasă în cârciumi, prin vitrină îi văd eu trecând cu mașina îi văd și sunt scutiți de gărzi. Sunt colegi medici care fac sală, dar sunt scutiți de gărzi", a declarat Raluca Ştefan, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Fiecare medic este obligat prin lege să facă cel puţin o gardă de 24 de ore în fiecare lună. În realitate, doar 1 din 4 doctori fac asta, arată statistica unui sindicat din Sănătate. Colegii lor sunt nevoiţi să le ţină locul şi ajung să lucreze peste 30 de ore într-o tură. Pentru a elimina inechităţile, ministrul Sănătăţii se gândeşte să plătească altfel medicii de gardă.

"Tarifarea în sumă fixă, adică gărzile să nu mai fie plătite ca procent, un tarif fix care să ţină cont de rangul spitalului, de specialitate şi foarte important şi care să fie progresiv. Pentru medicul care face o gardă pe lună tariful să fie x lei, dacă face două să fie mai mare", a precizat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

"O renumerare care să reflecte responsabiltatea gărzii. Pe mine m-a oripilat că mi-a venit cu scutire de gardă pe specialitate chirugicală că nu poate să stea mai mult de două ore în picioare. Şi atunci am zis că te duci să faci policlinică că nu poţi să laşi pacientul deschis pe masa de operaţie dacă durează mai mult de două ore o operaţie şi te duci să te întinzi", a mai spus Raluca Ștefan.

Scandalul de la Spitalul Judeţean Constanţa a izbucnit după ce familia unui bolnav a reclamat că în spital nu era niciun neurochirurg care să ajute un pacient în vârstă de 33 de ani.

"Spitalul nefiind capabil să trateze un pacient conform protocoalelor. Mi-au spus zilele trecute că să aştepte până luni, că dacă vrei ia-l acasă, eu ţi-l dau. Fratele meu are dreptul la viaţă", a spus revoltat Tiberiu Dumitru, fratele pacientului.

"Într-adevăr sunt situaţii în care gărzile de neuroghirurgie nu sunt acoperite. Pacientul nu avea indicaţie chirurgicală, adică nu avea indicaţie de operaţie", susţine Bogdan Obadă, directorul medical al spitalului.

Spitalul Judeţean Constanţa tratează aproape 100.000 de pacienţi în fiecare an.

