România nu are suficiente locuri în centrele de paliație, de multe ori, din păcate, în azilele de bătrâni se întâmplă grozăvii despre care am mai vorbit la Observator. Un medic din Caransebeș a depășit însă o limită nescrisă. Poți înțelege că nu s-a îndurat să-și lase tatăl în voia sorții, dar a profitat de o lacună a legii care nu stabilește un număr maxim de zile de internare pentru un pacient și și-a ținut părintele în spital aproape 800 de zile. Ca să fie acoperit în acte, îl externa și îl reinterna o zi mai târziu.

Medicul neurolog Ștefan Olariu și-a internat tatăl în spitalul din Caransebeș în anul 2023. De atunci, pacientul, cu multiple probleme neurologice cronice, a stat aproape în continuu în unitatea sanitară. Medicul nu are ce să-și reproșeze.

"Este vorba de mai multe episoade de internare și externare, care au fost generate de vârsta pacientului, de bolile sale și de evoluția stării lui de sănătate. [...] în cazul acestui pacient, a necesitat zile de spitalizare continuă. […] 799? nu au fost 799 de azi până azi... au fost mai multe episoade pe parcursul a mai multor ani", a explicat medicul neurolog de la Spitalul Municipal Caransebeș, Ștefan Olariu.

În 2025, pacientul a fost internat 58 de zile din martie până în mai, apoi încă 59, iar din iulie încolo, alte 44 de zile. Și la fel a continuat tot anul. Spitalul a sesizat Casa de Asigurări, iar apoi a venit și Corpul de Control al CJAS Caraș-Severin.

Prejudiciu de aproape 50.000 de lei

"Din punct de vedere legal, CJAS nu poate contesta diagnosticul pus de un medic și nici necesitatea internării unui pacient. [...] Nu cred că am ce să îmi reproșez în faptul că mi-am îngrijit tatăl, care este bolnav și care a necesitat acele episoade de internare", a mai spus Ștefan Olariu.

"În data de 13 februarie, în urma unui control în secția de neurologie, am descoperit că un pacient a fost internat pe o perioadă de câteva sute de zile. [...] În acea perioadă, doctorul Olariu, medicul curant, care era și fiul pacientului, era în concediu medical. [...] În data de 26 februarie, după ce s-a terminat concediul medical, i-am cerut un punct de vedere [...] Nu am primit niciun răspuns. Mai mult decât atât, iar la 3 zile a hotărât să își externeze tatăl din spital", a spus managerul Spitalului Municipal Caransebeș, Octavian Deda.

Medicul, implicat şi într-un alt scandal

Nu e prima dată când medicul e implicat într-un scandal. Acum câteva luni, a fost reclamat la poliție pentru purtare abuzivă, după un conflict cu un alt cadru medical.

"Aceasta este decizia de sancționare disciplinară emisă în 2 martie, are o sancțiune cu reducerea salariului de bază pe 3 luni cu 10%"

În cazul tatălui internat în spital aproape 800 de zile, CJAS Caraș-Severin a sesizat și Colegiul Medicilor și va face și o plângere penală. Practic, din fișele pacientului reiese că nu a stat acasă mai mult de trei săptămâni legate în ultimii aproape doi ani și jumătate. Cei ai căror fii nu sunt medici dispuși să își riște locul de muncă plătesc între 7 și 10 mii de lei pe lună pentru îngrijire într-un azil privat.

