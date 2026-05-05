Că zahărul e foarte nociv, nu mai e nicio îndoiala. Nu degeabă i se spune "otrava albă". Tot mai conştienţi că ne afectează sănătatea, căutăm alternative. Aşa a apărut o întreagă industrie de îndulcitori. De la cei naturali, precum siropul de agave sau stevia, până la cei creați în laborator, cu puține calorii sau chiar fără, destinate inclusiv persoanelor cu diabet. Practic, toţi ne promit gustul dulce al zahărului, însă fără efectele lui negative. Totuși, nici aici nu lipssesc controversele: nu există variante complet "fără riscuri", iar efectele depind în mare măsură de cantitatea consumată și de modul în care sunt folosiţi în alimentația zilnică.

Numit în ultimii ani "otrava albă" și prezent în majoritatea produselor din supermarket, zahărul este asociat cu bolile moderne - de la diabet, obezitate şi boli cardiovasculare sau de ficat. Ca să-şi protejeze sănătatea, dar şi... silueta, Aura şi Paul au renunţat complet la zahăr în urmă cu doi ani, însă nu şi la gustul dulce. Aşa că acum folosesc îndulcitori atunci când vor să se răsfeţe cu un desert.

"Siropul de agave e pe lista noastră în ultima vreme, pur și simplu așa ne-am dorit noi să eliminăm zahărul, suntem sănătoși, dar cred că e bine să fii precaut și am căutat și alte soluții, ștevie dar nu a fost, modifică prea mult gustul. Slăbești în primul rând, am reușit să revin cât de cât la o greutate normală și în general e un confort psihic pt că știi că zahărul nu e bun", spune Paul.

La 19 ani, tot din dorința de a slăbi, şi Vlad a scos zahărul din dietă și spune că, în timp, s-a obișnuit cu alternativele.

"Cel mai mare pas a fost că am început să beau mai multe băuturi îndulcite fără zahăr. Am încercat siropul de arțar. În loc să îmi pun zahăr în cafea pun sirop de arțar", spune Vlad.

Un român, consumă în medie, de multe ori fără să realizeze, undeva la 30 de kilograme de zahăr pe an, cu mult peste recomandările Oragnizaţiei Mondiale a Sănătăţii - între 9 şi 18 kilograme anual. Nici nu este greu, 80% dintre produsele din supermarket conţin zahăr pentru că este, adesea, folosit drept conservant.

Aşa a apărut o întreagă industrie a îndulcitorilor, care creşte în fiecare an cu 7% la nivel global. Îi regăsim în băuturi răcoritoare "fără zahăr", deserturi, lactate, cereale pentru mic dejun și chiar în sosuri sau produse de panificație.

"Îndulcitorii sunt foarte utili atunci când sunt utilizați corect. Când avem nevoie să înlocuim gustul de dulce, obișnuită de zahăr de dulce, cu ceva să satisfacă papilele gustative fără să avem spaicuri glicemice și aici vorbim clar de cei cu diabet zaharat", spune Simona Carniciu, diabetolog.

Nu doar în supermarket au apărut raioane întregi destinate produselor fără zahăr, ci şi în Horeca au apărut afaceri care pe asta se bazează. Chiar patronii localurilor au observat schimbări în cerinţele clienţilor.

"Mulţi ne cer limonada fără zahăr sau cafea fără zahăr. Consumul de zaharină a scăzut faţă de anii trecuţi. Predomină zahărul brun", spune Claudiu Crivat, manager restaurant.

Diana şi-a deschis acum 7 ani o cofetărie unde toate dulciurile sunt preparate cu îndulcitori.

"A venit o cerință naturală, în mod deosebit din partea părinților, de a crea deserturi fără zahăr, sunt persoane care mănâncă desertuld e la noi și au diabet. îndulcitorii pe care îi folosim noi sunt naturali, cât mai puțini procesați: folosim fructe: curmale, smochine, banane, dar și îndulcitori precum sirop de struguri, de curmale, zahăr din flori de cocoș", spune Diana Bejan, patroana unei cofetării cu dulciuri fără zahăr.

Prolema nu este însă la îndulcitorii naturali, deşi şi în cazul lor trebuie să avem grijă la cantitate, ci mai degrabă la cei artificiali, creați în laborator, precum aspartamul sau sucraloza. Toţi promit acelaşi lucru, să ne ofere gustul dulce, fără efectele negative ale consumului de zahăr şi fără calorii.

"Îndulcitorii artificiali în cantități mici nu neapărat dăunează, dar în momentul când consumul e frecvent și cantitățile sunt mai mari, dacă ești băutor de sucuri și nu iei varianta cu zahăr și iei varianta fără zahăr și bei un litru, doi litri pe zi deja e o cantitate imensă de îndulcitori care vor afecta microbiomul intestinal. Mâncăm din timpul zilei ceva care conține conservanți, nu știu ce E-uri care deja știm că au potențial cangerigen, mai bem doi litri de suc care e 0 zahăr și e cu îndulcitori artificiali și atunci prin acest cumul se potențează și riscul", spune Simona Carniciu, diabetolog.

Aspartamul, folosit în sucuri "sugar free" și în alte produse dietetice, a fost încadrat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca "posibil cancerigen pentru oameni", în special pentru riscul de dezvolotare a cancerului hepatic.

Anita Lasculescu

